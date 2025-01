Gdy tylko rywalizacja Pucharu Świata przenosi się na skocznie do lotów, liczba pytań przed konkursami zawsze się mnoży, bo to jest jednak zupełnie co innego niż "zwykłe" skoki. Jedni na lotach czują się o wiele lepiej, inni zaś znacznie gorzej, nawet jeśli na co dzień są w światowej czołówce. Specem od latania zdecydowanie jest Johann Andre Forfang. Norweg wygrał kwalifikacje, lecąc na odległość aż 236 metrów, a i tak skracał skok i ledwo ustał, bo mógłby wylądować na naprawdę niebezpiecznej odległości. Dlatego też Domena Prevca wyprzedził tylko o 0,1 pkt (mimo że poleciał 15,5 metra dalej z niższej belki).

Forfang przerwie austriacką dominację?

To mocny sygnał, że austriacka dominacja może zostać, choć na moment zakłócona. Ostatni raz gdy konkursu nie wygrał Austriak zdarzył się 14 grudnia w Titisee-Neustadt, gdy formą jeszcze imponował Pius Paschke. Od Engelbergu trwa wręcz monopol, na którego przerwanie wielką szansę zmarnował w Zakopanem Anze Lanisek, zawalając drugi skok. Tym razem wyzwanie rzuci Forfang, od początku sezonu czający się gdzieś za plecami austriackiej maszyny.

Paweł Wąsek idzie po życiówkę na mamutach

Jeśli chodzi o Polaków, to pytań jest również więcej niż zwykle. Zobaczymy przede wszystkim, na co stać Pawła Wąska. Lider naszej kadry jak dotąd nie radził sobie dobrze na mamutach. W konkursie indywidualnym nigdy nie był wyżej niż 24., a jego rekord życiowy jest przeciętny (216,5 metra z Vikersund).

Niemniej w kwalifikacjach poleciał bardzo solidne 210,5 metra i zajął najwyższe z Polaków 15. miejsce. A że Paweł często w konkursie skacze lepiej, to nadzieja na choćby Top 10 zdecydowanie jest. To ogólnie może być udana rywalizacja dla naszej kadry, bo Piotr Żyła (17. w kwalifikacjach), Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny na mamutach czują się świetnie i nawet jeśli na co dzień ich forma daleka jest od optymalnej, to na lotach mogą wykręcić wynik ponad normę.

Puchar Świata 25.01. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Pierwszy konkurs indywidualny Pucharu Świata w Oberstdorfie odbędzie się w sobotę 25 stycznia o 16:30. Transmisję przeprowadzą TVN oraz Eurosport 1, zaś w Internecie konkurs będzie można obejrzeć na platformie Max oraz w Playerze (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.