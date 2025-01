Fatalny skok lidera polskiej kadry w Zakopanem. Nie tak to miało wyglądać

Zawody Pucharu Świata w Zakopanem praktycznie co roku gromadzą rzesze kibiców - tak pod skocznią, jak i przed telewizorami. W niedzielę 19 stycznia odbędzie się kolejny konkurs indywidualny w historii Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Przed pierwszą serią rywalizacji rozegrano tradycyjną serię próbną.

Seria próbna za nami. Tak skakali w Zakopanem

Przed startem konkursu głównego rozegrana została tradycyjna seria próbna. Jako pierwszy z Polaków swój skok oddał Kamil Stoch, który poszybował 122,5 metra. Dokładnie taką samą odległość uzyskał Dawid Kubacki. Obu reprezentantów Polski w nocie dzielił zaledwie punkt różnicy.

Najwyżej sklasyfikowanym z Biało-Czerwonych okazał się Kubacki, który skoczył 130 metrów i uplasował się na 20. miejscu. Gorzej poszło Jakubowi Wolnemu (117,5 metra). Aleksander Zniszczoł skoczył tak samo daleko jak Stoch i Kubacki (122,5 metra). Dużym rozczarowaniem okazał się skok Pawła Wąska, który poleciał zaledwie 114,5 metra.

Najlepsi w serii próbnej okazali się Austriacy: Jan Hoerl, Daniel Tschofenig i Stefan Kraft.

Wyniki serii próbnej przed konkursem w Zakopanem:

1. Jan Hoerl - 139 m, 101,4 pkt

2. Daniel Tschofenig - 138,5 m, 100,8 pkt

3. Stefan Kraft - 137 m, 97,5 pkt

...

12. Dawid Kubacki - 122,5 m, 75,3 pkt

14. Kamil Stoch - 122,5 m, 74,3 pkt

26. Aleksander Zniszczoł - 122,5 m, 71,1 pkt

42. Jakub Wolny - 117,5 m, 63,3 pkt

48. Paweł Wąsek - 114,5 m, 58,3 pkt

Indywidualny konkurs Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem rozpocznie się w niedzielę 19 stycznia o godzinie 16:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą zarówno Eurosport, jak i TVP 1 oraz TVP Sport. W Internecie konkurs dostępny będzie na sport.tvp.pl oraz po wykupieniu pakietu Eurosportu, co można zrobić choćby w Playerze, platformie MAX czy Polsat Box Go. My zaś zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.