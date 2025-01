Puchar Świata w Zakopanem. O której skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Konkurs drużynowy Pucharu Świata w Zakopanem już za nami, a więc czas na rywalizację indywidualną. Polacy jako zespół nie zaskoczyli ani in plus, ani in minus, zajmując piąte miejsce, jednak skoki również piątego, licząc indywidualnie, Pawła Wąska dały nam nadzieję. Czy to już czas na pierwsze w karierze podium 25-latka? Przekonamy się. O której dzisiaj skoki narciarskie? Kiedy skoki w Zakopanem w niedzielę 19 stycznia? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, relacja live, wyniki.

