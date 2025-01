Flaga za 100 zł pod Wielką Krokwią. To znów podzieli Polskę na pół

Biało-czerwona flaga ma dwa metry długości i trochę ponad metr wysokości. Paczka znajomych kładzie ją na śniegu. Sprzedawczyni wręcza komuś z tej paczki czarny spray. "Opoczno" – pisze młoda kobieta na białym materiale. A na czerwonym robi serduszka.

Teraz ze śniegu flaga wędruje na dwie białe rurki, które robią za drzewce. Na śniegu zostaje czarna plama, która na pewno nie spodobałaby się ekologom. A czy komuś podoba się ta flaga, z którą kilkuosobowa grupa właśnie dumnie wyruszyła pod Wielką Krokiew?

Makłowicz by się na to wściekł. Flaga Polski nietykalna czy kibice mogą na niej pisać?

- Na skokach w Polsce przeszkadza mi jedno - bardzo nie lubię bazgrania po flagach! Uważam, że każda flaga jest czymś nietykalnym i pisanie na niej na przykład "Swarzędz", "Nowy Tomyśl" czy też "Limanowa" jest kompletnie bez sensu – mówił kiedyś w rozmowie ze Sport.pl Robert Makłowicz.

O tym, że flaga jest czymś nietykalnym niedawno przypomnieć postanowiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Półtora roku temu na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (przypada 2 maja) MSWiA wydało miniprzewodnik "Biało-Czerwona", żeby przypomnieć, czego z flagą nie wolno robić. W tym przewodniku jasno podkreślono, że "flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy, nie może być pomięta, postrzępiona, ani pomazana". Zapisano też ponad wszelką wątpliwość, że "popularny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych, nie na fladze".

Miniprzewodnik MSWiA to i tak nic przy tym, co mówi kodeks karny. W artykule 37, paragrafie 1 czytamy: "Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Podczas Pucharów Świata w skokach w Zakopanem od lat nikt się tym nie przejmuje. I tak naprawdę nikt nie wie, czy właśnie złamał prawo, bo pomazał flagę, czy jednak to nie była flaga (przepisy mówią, że nasza flaga narodowa musi mieć konkretne proporcje – 5:8).

Flaga za sto złotych. Napis może być nawet za dziesięć

Paczka znajomych z Opoczna zapłaciła za flagę, którą sobie sama pomazała albo za baner, który sobie sam pomazała sto złotych. – Drogo? Ale dostają panowie wszystko – flagę, rurki, napis sobie mogą panowie zrobić, jaki chcą. A jak panowie wolą, to ja napiszę, co tylko sobie panowie życzą – słyszymy od właścicielki tego interesu.

Gdybyśmy już mieli się zdecydować na napis na fladze, to obaj jesteśmy zgodni, że poszlibyśmy do pana ze stoiska kawałek dalej. Na oko 50-letni mężczyzna pracuje jakby był mistrzem kaligrafii. Jeśli masz swoją flagę, to za napis na niej czarnym markerem zapłacisz 10 złotych. Możesz też kupić flagę na miejscu – całkiem sporą już za 25 złotych. – Czy klientów jest dużo? No jak widać – mówi sprzedawca. A widać, że w dwie-trzy minuty zrobił trzy napisy. Przed konkursem na pewno będzie miał pracy jeszcze więcej. Gdy się temu przyglądamy, jest dopiero godzina 12, skoki zaczną się dopiero cztery godziny później.

Sandro Pertile reaguje. "To jest wasza, polska, rzecz"

- A mi się to podoba – mówi nam Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata. – U nas, we Włoszech tego nie ma. W żadnym innym kraju nie widziałem czegoś takiego. To jest wasza, polska, rzecz. Tak pokazujecie dumę i przywiązanie do miejsc w kraju, z których jesteście – tłumaczy.

Może coś w tym jest? Na skoczni już od chwil przed startem serii próbnej znów pojawiło się morze flag z napisami. I ten widok znów wszystkich podzieli. Zwłaszcza że na konkursie będzie ich jeszcze więcej. Pierwsza seria konkursu drużynowego rusza o 16:15. Relacja na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, na platformie Max i w Telewizji Polskiej.