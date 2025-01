Puchar Świata w Zakopanem. O której skoki narciarskie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Tegoroczna edycja Pucharu Świata dotarła do Polski. Najlepsi skoczkowie narciarscy świata rywalizują na Wielkiej Krokwi w Zakopanem o kolejne punkty do klasyfikacji generalnej. Do rywalizacji przystąpiło zaledwie pięciu reprezentantów naszego kraju - Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Dlaczego? "Tym razem nie możemy skorzystać z tzw. kwoty krajowej, ponieważ wykorzystaliśmy ją przy okazji dwóch konkursów w Wiśle" - tłumaczył na łamach Sport.pl Błażej Winter.

Piątkowe kwalifikacje wygrał Daniel Tschofenig, przed Johannem Andre Forfangiem i Anze Laniskiem. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to najlepiej zaprezentował się Paweł Wąsek, który uplasował się na 7. miejscu. Dawid Kubacki skończył rywalizację na 23. pozycji, Aleksander Zniszczoł zajął 24. lokatę, Kamil Stoch - 26., a Jakub Wolny był 31.

W sobotę odbędzie się kolejna odsłona zmagań na Wielkiej Krokwi. Rywalizacja w Zakopanem na swój sposób będzie wyjątkowa, bo zaplanowano pierwszy w tym sezonie konkurs drużynowy. Wcześniej mogliśmy oglądać rywalizację duetów i mikstów. W drużynówce Thomas Thurnbichler postawił na: Aleksandra Zniszczoła, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Pawła Wąska.

Jeśli chodzi o klasyfikację Biało-Czerwonych w generalce Pucharu Narodów, zajmujemy dopiero szóste miejsce (733 pkt). Prowadzą Austriacy z dorobkiem 4029 punktów.

Skoki narciarskie - sobota 18.01.2025. Puchar Świata w Zakopanem. O której skoki narciarskie w Zakopanem? Gdzie oglądać dziś? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Skoki narciarskie w sobotę 18 stycznia 2025 r. zaplanowano na godz. 16:15. Zmagania polskich skoczków w Pucharze Świata w Zakopanem będzie można oglądać na żywo na antenie TVP 1, TVP Sport oraz Eurosport. Transmisja będzie dostępna również online na stronie sport.tvp.pl czy Polsat Box Go (po zakupieniu odpowiednich pakietów). Rywalizację będziemy relacjonować także na Sport.pl.