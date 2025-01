- Pewne było, że skoczy Paweł. Przez formę, w której obecnie jest, to było jasne. Reszta walczyła o swoją pozycję w drużynie - tłumaczy Thomas Thurnbichler. Realna walka o miejsce w składzie toczyła się pomiędzy trzema zawodnikami: Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem i Jakubem Wolnym.

Thurnbichler mówi o decyzji ws. składu na drużynówkę. Tak to wytłumaczył

W pierwszym treningu najlepszym z nich był Kubacki, który zajął 18. miejsce. Dopiero 47. był Stoch, a 48. Wolny. W drugiej nieocenianej serii z piątku Kubacki spadł tylko o jedną pozycję w stosunku do poprzedniej, a Wolny poprawił się aż na 17. miejsce. 19. był Stoch, więc jasne było, że wszystko rozstrzygnie się po kwalifikacjach.

- Ostateczna walka o ostatnią rozegrała się pomiędzy Kamilem i Kubą. Po kwalifikacjach zrobiło się 2:1 dla Kamila - wskazał Thurnbichler, wyjaśniając, dlaczego do składu na sobotnią drużynówkę wybrał Stocha, a nie Wolnego. Stoch skoczył 125,5 metra i był 26., a Wolny 123 metry i skończył na 31. pozycji. Dzieliło ich 4,5 punktu. I tyle zdecydowało o tym, kto znalazł się w polskiej drużynie.

Wolny nie ma dużo do poprawy, ale nie skoczył tak, jak powinien

- Widać było, że zawodnicy walczą o to miejsce w składzie. I przy ostatnim skoku wszyscy zawodnicy byli jeszcze sztywniejsi w powietrzu. Z ich skokami jest zatem trochę ta sama sytuacja co do tej pory, wszystko się powtarza - mówi Thomas Thurnbichler.

Jedynym skokiem, z którego skreślony przez trenera Wolny mógł być w jakimś stopniu zadowolonym, był ten z drugiego treningu. 130 metrów wydawały się pozytywnym sygnałem. - Szkoda, że nie skoczyłem tak w kwalifikacjach. Wtedy mnie już mocno przykręciło nad bulą, wytraciłem całą prędkość i wysokość, a z tego trudno było już odlecieć - opisuje skoczek.

- Nie ma tak dużo do poprawy. Wiem, co mam robić i jestem pewny w tych skokach. A nastrój przed niedzielnym konkursem? Jest dobry, bo skaczemy u siebie. Z dopingu polskich kibiców zawsze trzeba się cieszyć - podkreśla Wolny.

Polacy czekają na zwycięstwo w drużynówce już 1862 dni. I sobie jeszcze poczekają

Drużynówka w sobotę będzie pierwszym tego typu konkursem w tym sezonie Pucharu Świata. - Mam nadzieję, że jutro, gdy odpowiedzialność będzie rozłożona na ośmiu ramionach, dla zawodników zrobi się łatwiejsza sytuacja. Widzieliśmy, że działo się tak już w poprzednich sezonach. Lubią konkursy drużynowe i ten może im przynieść sporo pozytywów - uważa trener Thurnbichler. Jaki wynik uzna za sukces? - Wszystko będzie możliwe. W przypadku naszego dobrego dnia prawdopodobnie możemy powalczyć o podium. Zobaczymy - ucina szkoleniowiec.

Na zwycięstwo w zawodach drużynowych Polacy czekają już 1862 dni, od grudnia 2019 roku, gdy najlepsi w Klingenthal okazali się Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Od ostatniego podium minęły za to 664 dni - wtedy w Lahti trzecie miejsce zajęli Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch.

Cóż, na kolejne zwycięstwo pewnie poczekamy jeszcze sporo czasu. Na podium nadzieje ma Thurnbichler, ale sam nie ukrywa, że będzie o to trudno. O zwycięstwie nawet nie wspomina. Dużo realniej wygląda walka o czwarte, a może nawet bardziej piąte miejsce. Pewniakami do zwycięstwa są Austriacy, a za nimi rywalizować o kolejne miejsca powinni Norwegowie, Słoweńcy, Niemcy i właśnie Polacy. W drużynowych wynikach kwalifikacji Polska byłaby czwarta, za Austrią, Norwegią i Słowenią, ale przed Niemcami.

Początek pierwszej serii konkursu drużynowego w Zakopanem zaplanowano w sobotę o godzinie 16:15. Poprzedzi ją seria próbna o 15:00. Relacje na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, na platformie Max i w Telewizji Polskiej.