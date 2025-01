143,5 metra w Zakopanem! A Wąsek? Polak odpalił petardę

Połowa stycznia to dla fanów skoków narciarskich w Polsce okres niezwykle istotny, bo oto właśnie nadszedł czas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Skoczkowie wracają do rywalizacji po nadprogramowej przerwie. Pierwszymi zawodami po Turnieju Czterech Skoczni miały być pierwotnie zawody we włoskim Predazzo, ale tamtejsi organizatorzy nie zdołali przygotować skoczni na czas i jeszcze na długo przed sezonem konkursy odwołano bez zastępstwa.

Mistrzostwa Polski wyłoniły kadrę. Wąsek nadzieją na podium?

Polacy jednak w tym czasie nie odpoczywali, tylko rywalizowali o medale mistrzostw Polski, również w Zakopanem. Były to przy okazji swego rodzaju "kwalifikacje" do kadry na Puchar Świata, jako że tzw. "grupę krajową" (sześciu dodatkowych zawodników od kraju-organizatora dwa razy w sezonie) wykorzystaliśmy już w Wiśle. Na krajowym czempionacie karty rozdawał Paweł Wąsek, który otarł się nawet o rekord skoczni (poszybował 145 metrów, a rekord Yukiyii Sato wynosi 147), a podium uzupełnili srebrny Kamil Stoch oraz brązowy Jakub Wolny. Do nich trzech trener Thomas Thurnbichler dobrał jeszcze czwartego w mistrzostwach Aleksandra Zniszczoła oraz siódmego Dawida Kubackiego.

Piątkowa (17 stycznia) rywalizacja na Wielkiej Krokwi rozpoczęła się rzecz jasna od dwóch sesji treningowych. Oczy polskich fanów były rzecz jasna skupione na Wąsku, który jest naszą nadzieją być może nawet na podium w Zakopanem. Reszta? Na doszlusowanie do Pawła raczej nie liczymy, ale kto wie? Treningi i kwalifikacje były dla nich walką o miejsce u boku Wąska w sobotnim konkursie drużynowym

Pierwszy trening bez błysku. Francuz mocno zaskoczył

Lider polskiej kadry zaczął dość spokojnie, bo od skoku na 126,5 metra, choć skakał z dość nisko ustawionego rozbiegu i z silnym wiatrem w plecy (ponad 21 pkt rekompensaty + ponad 9 za belkę). Dało to Wąskowi 11. miejsce. Sesję wygrali ex aequo Jan Hoerl i Johann Andre Forfang, z Kilianem Peierem uzupełniającym podium. Sensacyjne 4. miejsce zajął Francuz Valentin Foubert.

Co do reszty naszej kadry podczas pierwszego treningu, solidnie spisał się Dawid Kubacki. Odległość 130 metrów dała mu 18. miejsce. Niestety tego samego nie dało się powiedzieć o Stochu, Wolnym i Zniszczole. Trzykrotny mistrz olimpijski poleciał 123 metry, a Wolny 120 metrów. Stali się tym samym sąsiadami w klasyfikacji na 47. i 48. miejscu. Zniszczoł podobnie jak Stoch skoczył 123 metry, ale z belki niższej o dwa stopnie, więc skończył wyżej, bo na 29. pozycji.

Wąsek w czołówce drugiego treningu. Austriacka moc

Drugi trening to znacznie lepsza próba Wąska. Polak mimo wiatru w plecy poleciał aż 138 metrów, potwierdzając, że jest naprawdę mocny (a w konkursach z reguły skacze lepiej). Dało mu to 6. lokatę. Tym razem moc pokazali Austriacy. Daniel Tschofenig oddał najdłuższy skok obu sesji treningowych (143,5 m), a tuż za nim uplasował się Jan Hoerl (141 m). Podium uzupełnił Norweg Kristoffer Eriksen Sundal (137,5 m).

Reszta Polaków na drugim treningu? Znacznie poprawił się Kamil Stoch, lecąc na 130,5 metra, czyli tyle samo co Dawid Kubacki. Nasi rodacy zajęli kolejno 22. i 19. miejsce (Kubacki miał nieco gorsze warunki wietrzne). Jakub Wolny też wypadł lepiej niż przy pierwszej próbie, ustępując starszym kolegom o pół metra. Miał jednak silniejszy wiatr w plecy, dzięki czemu obu wyprzedził (17. miejsce). Najsłabiej wypadł Aleksander Zniszczoł, bo poleciał 129 metrów, co przełożyło się na 31. pozycję.

