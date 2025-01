Niemal dwutygodniowa przerwa po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni była okazją dla zawodników i trenerów na odpoczynek, ale i dopracowanie poszczególnych elementów. Efekty zobaczymy już podczas kolejnego weekendu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem emocje zagwarantuje rywalizacja Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Skaczą w Zakopanem. Powrót Stocha

Na weekend 17-19 stycznia zaplanowano dwa konkursy. Odbędą się zmagania drużynowe i indywidualne. Oczywiście najpierw rozegrane zostaną piątkowe kwalifikacje. W tej części zawodów zobaczymy tylko pięciu polskich skoczków.

Wszystko z powodu tego, że z tzw. kwoty krajowej skorzystaliśmy już podczas dwóch konkursów w Wiśle. W Zakopanem zobaczymy Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha.

Mistrz z Zębu ostatnio nie skakał. Po raz ostatni w zawodach Pucharu Świata oglądaliśmy go w Engelbergu. Nie brał udziału w Turnieju Czterech Skoczni. Kto wie? Może nowa energia pozwoli mu na osiąganie lepszych wyników. Zakopane to szczególne miejsce dla Stocha. To tutaj w 2011 roku wygrał swój pierwszy konkurs PŚ. Po tamtych czasach pozostały jednak tylko piękne wspomnienia.

Największe nadzieje polscy kibice mogą obecnie wiązać z Pawłem Wąskiem, który w Turnieju Czterech Skoczni zajął wysokie ósme miejsce. Nie ma co się jednak oszukiwać - głównymi faworytami będą Austriacy. Daniel Tschofenig, Stefan Kraft i Jan Hoerl zdominowali ostatnio scenę skoków narciarskich. Zapewne także i oni powalczą o wygraną w konkursie drużynowym.

Puchar Świata w Zakopanem 17.01. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Najpierw jednak czas na kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, które odbędą się w piątek 17 stycznia. Ich początek o godzinie 18:00. Transmisję można będzie obejrzeć na kanałach TVP 1, a także Eurosport 1 oraz na płatnej platformie Max. Dostępny będzie również darmowy stream online na stronie internetowej sport.tvp.pl. My zaś zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo dostępnej na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.