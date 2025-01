Puchar Świata w Zakopanem 17.01. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Zakopane to kolejny przystanek na trasie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zmagania na Wielkiej Krokwi potrwają od piątku do niedzieli. Na początek czekają nas kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego z udziałem pięciu Polaków - w tym wracającego do rywalizacji Kamila Stocha. Piątek 17.01. O której dzisiaj skoki narciarskie? Transmisja na żywio, relacja live, wyniki.

