Odpalił bombę! To będą ostatnie skoki Stocha i Żyły w karierze

- Poprzedni rok pokazał nam, że nie można zaspać. Trzeba cały czas być czujnym, a tego zabrakło nam przed poprzednią zimą. (...) Wierzę, że ten będzie na najwyższym poziomie. Nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej - mówił Adam Małysz przed startem sezonu Pucharu Świata. Niestety jego oczekiwania nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Polacy spisują się fatalnie. Jedyną nadzieję daje nam Paweł Wąsek, 13. w klasyfikacji generalnej.

Źle radzą sobie szczególnie ci najbardziej doświadczeni i najstarsi skoczkowie. Mowa o Kamilu Stochu i Piotrze Żyle. Pierwszy z nich nie pojechał na Turniej Czterech Skoczni i zajmuje dopiero 34. lokatę. Z kolei rodak jest 43. Czy to już czas, by zakończyli karierę?

Tajner ujawnia. Stoch i Żyła poskaczą jeszcze minimum rok. Po tej imprezie powiedzą "pass"

To pytanie przewija się już od dawna. Sami zawodnicy nie zamierzają rezygnować z rywalizacji i robią wszystko, by wrócić na wysoki poziom. Kiedy mogą powiedzieć "pass"? Głos w tej sprawie zabrał Apoloniusz Tajner.

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego zdradził, kiedy najprawdopodobniej możemy spodziewać się takiej deklaracji naszych weteranów. - Na pewno Kamil i Piotrek myślą o tym, aby po igrzyskach w 2026 roku kończyć kariery - ujawnił Tajner w rozmowie z i.pl. Czy do tego czasu pokażą jeszcze coś nadzwyczajnego? Czy uda im się nawiązać walkę z najlepszymi?

Zdaniem działacza jest to możliwe. Wydaje się, że większe szanse daje trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. - Ja wciąż bardzo w niego wierzę. Uważam, że jeszcze się odrodzi i z bardzo dobrej strony zaprezentuje się przede wszystkim na najbliższych mistrzostwach świata, które na przełomie lutego i marca odbędą się w norweskim Trondheim. Myślę, że może tam sprawić niespodziankę - dodawał.

Tajner martwi się o Stocha i Żyłę. Konkretna rada

To nie pierwszy raz, kiedy Tajner zabrał głos w sprawie Żyły i Stocha. Już w grudniu miał dla nich konkretną radę. - Mając 37 lat, on [Żyła, przyp. red.] i Kamil Stoch powinni celować w duże imprezy. Jeśli trzeba, powinni wyłączyć się z Pucharu Świata i skupić na spokojnym treningu, przygotowując się do głównych imprez - podkreślał w rozmowie z "Faktem". Tym samym dał do zrozumienia, że weterani powinni nieco się oszczędzać i budować formę na te najważniejsze zawody.

Już w najbliższy weekend Puchar Świata zawita do Zakopanego. PZN ogłosił nazwiska szczęśliwców, którzy wezmą udział w zmaganiach. To Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki, a także Kamil Stoch. Tym samym na Wielkiej Krokwi zabraknie Piotra Żyły. Rywalizacja w Zakopanem potrwa od 17 do 19 stycznia. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z kwalifikacji czy też konkursów na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.