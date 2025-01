- Mogę być z siebie dumny. Zacząłem ten turniej od 10. miejsca, co wydawało mi się, że i tak już jest świetnym wynikiem, a kończę jako ósmy zawodnik turnieju, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolony - mówił Paweł Wąsek po zakończeniu 73. Turnieju Czterech Skoczni. 25-latek spisał się naprawdę świetnie. W każdym konkursie był najlepszym polskim zawodnikiem. W Innsbrucku zawody zakończył na piątym miejscu, co jest jego życiówką.

REKLAMA

Zobacz wideo Kariera reprezentanta Polski na zakręcie? Bartosz Gleń: Nie jest stały w uczuciach [To jest Sport.pl]

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Ostatni test przed PŚ w Zakopanem

Niestety solidna forma Wąska to w ostatnim czasie jedyny powód do szczęścia dla polskich kibiców. Nasi kadrowicze nadal mają ogromne problemy, co odbija się na wynikach w Pucharze Świata. W teorii 11 i 12 stycznia w kalendarzu tych rozgrywek zawodnicy powinni rywalizować we włoskim Predazzo, jednak już w czerwcu zeszłego roku konkursy te zostały odwołane ze względu na modernizację obiektu.

Czy to oznacza, że skoczkowie mogą liczyć na krótki urlop? Nic bardziej mylnego! Polski Związek Narciarski na sobotę zaplanował mistrzostwa Polski! Turniej odbędzie się w Zakopanem, gdzie z kolei w dniach 18-19 stycznia światowa czołówka będzie rywalizowała w Pucharze Świata. Tym samym teraz biało-czerwoni mają doskonałą okazję na przetestowanie skoczni m. Stanisława Marusarza przed konkursami w PŚ w przyszły weekend.

Zobacz też: Małysz reaguje na coming out Stękały. Krótko i dosadnie

W zeszłych dwóch edycjach mistrzostw Polski rezultaty były identyczne. Pierwsze miejsce zgarniał Kamil Stoch, a za jego plecami plasowali się kolejno Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Jak będzie tym razem? Na tegorocznym turnieju oprócz panów na belce startowej ujrzymy także kobiety.

Zakopane 2025. Kiedy skoki narciarskie? O której mistrzostwa Polski? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich odbędą się w sobotę 11 stycznia. O godz. 14:30 rozpocznie się oficjalny trening, natomiast po godz. 17:00 przyjdzie czas na indywidualne konkursy panów i pań. Transmisję telewizyjną z turnieju przeprowadzi TVP Sport. W internecie MP można oglądać na stronie tvpsport.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl raz do naszej aplikacji mobilnej.

Oto plan MP w skokach narciarskich (sobota 11 stycznia)