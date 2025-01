Tak Austriacy podsumowali Turniej Czterech Skoczni. Jedno słowo

Do historii przeszedł 73. Turniej Czterech Skoczni w skokach narciarskich, który był jednym z najlepszych w ostatnich latach. Do ostatniego skoku trwała rywalizacja między trzema Austriakami - Danielem Tschofenigiem, Janem Hoerlem i Stefanem Kraftem. Ostatecznie wygrał pierwszy z nich, wyprzedzając swoich rodaków kolejno o 1,4 i 4,1 punktu. Najlepszy z Polaków był Paweł Wąsek, który zajął ósme miejsce.

Chociaż cała trójka jest kolegami z reprezentacjami, to zarówno Hoerl jak i Kraft nie ukrywali rozczarowania po zakończeniu konkursu w Bischofshofen. - To naprawdę boli, miałbym dwa lub trzy punkty więcej. Ale to nie pomaga. Wszyscy oddaliśmy dobre skoki, ale wygrał najlepszy - mówił Hoerl, który miał problemy przy lądowaniu przy ostatnim skoku.

- To oczywiście bardzo, bardzo gorzkie. Złoty Orzeł po prostu nie chciał do mnie przylecieć. Czekanie na idealne dla mnie warunki nie było zabawne. Myślę, że to nie było sprawiedliwe - mówił z kolei Kraft, którego skok był wstrzymywany z powodu warunków.

Austriacki "Kicker" podsumował 73. Turniej Czterech Skoczni. "Najbardziej ekscytujący"

A jak w samej Austrii opisano ostatni Turniej Czterech Skoczni? "Tschofenig wyprzedza Krafta po zapierającym dech w piersiach finale i wygrywa turniej" - napisał tamtejszy "Kicker". Magazyn zwrócił uwagę, że to pierwszy, ale "spektakularny" triumf 22-latka w TCS.

Zdaniem "Kickera" 73. edycja TCS była "najbardziej ekscytująca" od czasu 2006 roku i legendarnej rywalizacji Jakuba Jandy i Janne Ahonena. Wtedy Czech i Fin mieli identyczną liczbę punktów po ostatnim konkursie. Cytując Krafta, stwierdzono, że rywalizacja trzech Austriaków była "brutalnym thrillerem kryminalnym".

"Tschofening i spółka zakończyli turniej, dominując poprzez cztery zwycięstwa i zajmując jedenaście z dwunastu możliwych miejsc na podium" - podkreślono, przypominając, że dotychczas tylko trzy razy w historii jeden kraj zdominował podium w TCS. Byli to Finowie w 1955 roku i Austriacy w 1975 i 2012 roku.

"Austria musiała czekać dokładnie dziesięć lat, aby wygrać TCS. Wtedy triumfował Kraft" - podsumował "Kicker".

Kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się w Zakopanem w dniach 18-19 stycznia. Przeprowadzone zostaną tam dwa konkursy: drużynowy i indywidualny.