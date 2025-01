Wąsek odleciał. Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ po Turnieju Czterech Skoczni

Paweł Wąsek wyrósł na lidera reprezentacji Polski. Wydaje się, że w ostatnich tygodniach ustabilizował formę i regularnie punktuje. Ba, jest już coraz bliżej czołówki. W każdym z trzech konkursów 73. Turnieju Czterech Skoczni był najlepszym z Biało-Czerwonych. W Innsbrucku zajął nawet piątą lokatę, co było jego życiowym wynikiem. Dzięki temu awansował również w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 13. pozycję. Czy tę dobrą passę podtrzymał w poniedziałek w Bischofschofen?

Kapitalny występ Pawła Wąska. TOP 10 klasyfikacji generalnej PŚ coraz bliżej!

Na ten dzień zaplanowano konkurs wieńczący TCS. Z kolei w niedzielę odbyły się kwalifikacje, w których Wąsek znów błysnął, bo zajął 4. lokatę. I już w pierwszej serii potwierdził, że znajduje się w znakomitej formie - skoczył 137,5 m, co dało mu dziewiąte miejsce. W drugiej odsłonie zmagań odpalił jeszcze mocniej, bo wylądował na 139 m. Ostatecznie zajął ósmą lokatę.

A jak poradzili sobie pozostali Polacy? Oprócz Wąska do drugiej serii awansowało dwóch Biało-Czerwonych. Mowa o Aleksandrze Zniszczole, który wygrał bratobójczy pojedynek z Piotrem Żyłą, a także o Dawidzie Kubackim, który dostał się do serii finałowej jako ostatni z grona "lucky looserów". Pierwszy z nich zajął 29. pozycję, a brązowy medalista olimpijski 28. miejsce.

Wąsek ma największe powody do zadowolenia po poniedziałkowym konkursie. Nie tylko zdobył cenne punkty, ale i zrobił kolejny krok do czołówki klasyfikacji generalnej PŚ. Choć nie awansował, to umocnił się na 13. lokacie, co rzecz jasna wciąż jest najlepszą pozycją z Polaków. Pozostali Biało-Czerwoni plasują się w trzeciej, czwartej i piątej dziesiątce.

A jak wygląda sytuacja w czołówce? Ta pozostaje bez zmian. Koszulkę lidera zachował Daniel Tschofenig, triumfator 73. TCS. Na drugim miejscu plasuje się Jan Hoerl, a trzeci jest Pius Paschke.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Bischofschofen:

1. Daniel Tschofenig - 956 pkt

2. Jan Hoerl - 916 pkt

3. Pius Paschke - 848 pkt

4. Stefan Kraft - 759 pkt

5. Gregor Deschwanden - 658 pkt

...

13. Paweł Wąsek - 259 pkt

20. Aleksander Zniszczoł - 146 pkt

30. Jakub Wolny - 71 pkt

34. Dawid Kubacki - 57 pkt

34. Kamil Stoch - 57 pkt

43. Piotr Żyła - 7 pkt.

Kolejne zawody PŚ odbędą się już za niespełna dwa tygodnie. Skoczkowie przeniosą się na polską ziemię, a konkretnie do Zakopanego. Najpierw zostanie rozegrany konkurs drużynowy (18 stycznia), a dzień później indywidualny.