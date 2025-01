Polak odleciał w Bischofshofen. Ależ skok, co za wieści!

50 zawodników stanęło na starcie poniedziałkowego treningu przed ostatnim konkursem 73. Turnieju Czterech Skoczni na skoczni im. Paula Ausserleitnera (HS142) w Bischofshofen. W tym gronie było czterech reprezentantów Polski: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek (Jakub Wolny nie przebrnął kwalifikacji).

REKLAMA

Zobacz wideo Austriacy zdominowali świat skoków. Oto jak pracują

Podium Aleksandra Zniszczoła i drugi najdłuższy skok w treningu!

Już na początku treningu polscy kibice dostali bardzo dobrą wiadomość. Aleksander Zniszczoł skoczył aż 138,5 metra i po próbach aż 39 zawodników prowadził (wyprzedzał Niemca Philippa Raimunda zaledwie o 0,2 punktu). Z pozycji lidera zluzował go dopiero Austriak Jan Hoerl, który co prawda wylądował pół metra krócej niż Zniszczoł, ale łączną notę miał wyższą od Polaka o 7,5 punktu. Oprócz Hoerla, Zniszczoła wyprzedził jeszcze tylko będący w wyśmienitej formie - prowadzący w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni - Austriak Stefan Kraft, który oddał najdłuższy skok w treningu - 140,5 metra. Gdyby nie on, to Polak byłby autorem takiego skoku!

Paweł Wąsek skoczył 136 metrów, ale dostał dwa punkty minusowe za korzystny wiatr i ostatecznie zajął 14. pozycję.

Zobacz: Skandal na TCS! Pomyłka sędziów zabrała Polakom historyczny wynik

Pozostali Biało-Czerwoni spisali się słabo. Dawid Kubacki skoczył 124,5 metra (72,6) i był 30., a Piotr Żyła pół metra dalej (70,6) i został sklasyfikowany na 37. pozycji.

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 16.30. Zapowiada się w nim pasjonująca walka o zwycięstwo w TCS, którą powinni stoczyć trzej Austriacy: Stefan Kraft, Jan Hoerl oraz Daniel Tschofenig. Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najlepsza "10" treningu: