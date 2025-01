Paweł Wąsek bije rekordy. Tyle zarobił za najlepszy wynik w karierze

Sobotni konkurs w Innsbrucku został zdominowany przez reprezentantów Austrii. Zwyciężył w nim Stefan Kraft, a obok niego na podium znaleźli się jego rodacy - Jan Hoerl oraz Daniel Tschofenig. Dzięki temu zwycięstwu Kraft zmienił Tschofeniga również na prowadzeniu w całym Turnieju Czterech Skoczni, gdzie do rozegrania pozostał jedynie konkurs w Bischofshofen, który odbędzie się w poniedziałek.

Zawody w Innsbrucku były jednak wyjątkowe także dla polskich skoków, ponieważ po raz pierwszy w tym sezonie reprezentant Polski zdołał uplasować się w pierwszej piątce konkursu. Ze świetnej strony pokazał się ten, który jest jedynym jasnym punktem Polaków na Turnieju Czterech Skoczni, czyli Paweł Wąsek.

25-latek oddał dwa bardzo dobre skoki na 129 i 129,5 metra, dzięki czemu zajął najwyższe w karierze piąte miejsce. Oprócz trójki Austriaków wyżej od niego był tylko Szwajcar Gregor Deschwanden.

Dzięki temu występowi Wąsek awansował na dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni i ma duże szanse uplasować się w czołowej "10" na koniec rywalizacji. Nad jedenastym Maximilianem Ortnerem ma 7,9 pkt przewagi. Z 227 punktami polski skoczek wskoczył również na trzynaste miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

To wszystko to najlepsze osiągnięcia Pawła Wąska w jego karierze. Polski skoczek osiąga również najlepsze wyniki finansowe. Jak informuje Przegląd Sportowy Onet, za piąte miejsce w Innsbrucku 25-latek otrzyma 5,2 tys. franków szwajcarskich, co jest równowartością 23,3 tys. złotych. 24. w konkursie Jakub Wolny wzbogacił się 1 tys. franków (4,5 tys. zł), a 26. Dawid Kubacki 800 (3,6 tys. zł).

W całym sezonie Wąsek zarobił już 28,8 tys. franków szwajcarskich (127 tys. złotych), co już teraz oznacza, że zaliczy pod tym względem najlepszy sezon w karierze. W sezonie 2022/23 udało mu się wywalczyć 28,2 tys. franków.

W sezonie 2024/25 Wąsek ma już więcej choćby niż cała trójka polskich weteranów razem wzięta - Kamil Stoch (7,7 tys. franków), Dawid Kubacki (6,6 tys.) oraz Piotr Żyła (3,5 tys.).

Ostatni konkurs Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2024/25 odbędzie się w poniedziałek w Bischofshofen. W niedzielę w tym samym miejscu będą rozgrywane treningi oraz kwalifikacje.