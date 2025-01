Kiedy fani oglądali piątkowe treningi na Bergisel, mogli wysnuć jeden wniosek: Aleksander Zniszczoł wraca do formy. Ten uplasował się na 8. oraz 6. pozycji, co dawało nadzieję, że zażegnał kryzys. Trudno powiedzieć, czy faktycznie tak jest, gdyż w kwalifikacjach skoczył zaledwie 111,5 m i zakończył je dopiero na 33. lokacie. Gdyby tego było mało, to w pierwszej serii będzie rywalizował w parze KO z Michaelem Hayboeckiem.

Kiedy skoki narciarskie dzisiaj? O której godzinie?

Najważniejszą informacją dla wszystkich kibiców jest jednak to, że w Innsbrucku zobaczymy na belce wszystkich pięciu zawodników: Pawła Wąska, Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę oraz wcześniej wspomnianego Zniszczoła. W kwalifikacjach najlepszy był nie po raz pierwszy w tym sezonie Wąsek, który osiągnął jednak tylko 120,5 m, co dało mu finalnie 24. lokatę. Jego rywalem będzie zatem Naoki Nakamura, który skoczył tyle samo.

Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to Jakuba Wolnego czeka rywalizacja z Felixem Hoffmannem. Dawid Kubacki zmierzy się z Killianem Peierem, natomiast najtrudniejsze wyzwanie czeka teoretycznie Piotra Żyłę, który powalczy o awans z Gregorem Deschwandenem. - Rozmawiałem z zawodnikami. Każdy odczuwa różnicę w zawodach, więc to dobry znak. Chodzi o nastawienie, o pozbycie się kontroli w kwalifikacjach czy skokach konkursowych - wyjaśnił selekcjoner polskiej kadry Thomas Thurnbichler.

- Zawodnicy chcą zrobić wszystko idealnie, ale w takich sytuacjach to jest właśnie wyzwanie, zaufać pamięci mięśniowej i zautomatyzowanym ruchom. Oni wiedzą, jak to zrobić, pokazali to kilkukrotnie - zakomunikował. Poprzedniego dnia w kwalifikacjach formę potwierdzili Austriacy, którzy kompletnie zdominowali dotąd TCS. Liderem klasyfikacji generalnej jest Daniel Tschofenig, który wyprzedza Piusa Paschke, Jana Hoerla oraz Stefana Krafta.

Turniej Czterech Skoczni 4.01. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Trzeci konkurs indywidualny Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku odbędzie się w sobotę 4 stycznia. Początek o godz. 13:30. Poprzedzi go seria próbna o godz. 12:00, podczas której będziemy mieli okazję zobaczyć formę polskich skoczków.

Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Eurosportu 1 (kanał płatny) oraz TVN-u. Będzie można również oglądać je w internecie w serwisie Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu).