Zniszczoł znów odpalił! A potem absolutny blamaż Polaków

73. Turniej Czterech Skoczni wystartował na dobre. Przed nami drugi konkurs indywidualny. Tym razem zawodnicy będą rywalizować w Ga-Pa. We wtorek odbyły się kwalifikacje, ale Polacy nie błysnęli. Najlepiej zaprezentował się Paweł Wąsek, który zajął 18. miejsce. Mimo dość słabych skoków komplet Biało-Czerwonych awansował do noworocznego konkursu.

Koszmar Żyły. Za to Zniszczoł znów odpalił

Zanim jednak wystartują główne zmagania, rozegrano serię próbną. Była to okazja dla naszej kadry i nie tylko, by poprawić ostatnie elementy przed konkursem i sprawdzić się po raz kolejny na obiekcie. Tyle tylko, że ten sprawdzian nie wyszedł większości Polaków najlepiej. Przynajmniej nie Piotrowi Żyle.

Ten jako pierwszy z Biało-Czerwonych pojawił się na belce. I zaprezentował się fatalnie. Uzyskał zaledwie 104,5 m, choć trzeba przyznać, że wiatr mu nie pomagał. Przy jego próbie osiągał niemal metr na sekundę i to z tyłu skoczni. Był to najkrótszy skok tego dnia - do punktu K zabrakło aż 20,5 m. Nie zajął jednak ostatniej lokaty. Uplasował się na 48. pozycji.

Nie popisał się też Jakub Wolny, który podobnie jak rodak, mierzył się z trudnymi warunkami. Osiągnął 116 m, co również uplasowało go w okolicach końca stawki, a dokładnie na 43. miejscu. O niebo lepiej poradził sobie Aleksander Zniszczoł. Polak już we wtorek imponował formą w treningach i dwukrotnie zajął miejsce w TOP10. Nieco gorzej poszło mu w kwalifikacjach, ale i tak pewnie awansował z 23. lokaty.

A jak poszło mu w serii próbnej? Przy jego skoku wiatr odkręcił i wiał pod narty, co Polak perfekcyjnie wykorzystał i poszybował aż na 138 m. Długo utrzymywał się na czele stawki, aż w końcu wyprzedził go Stefan Kraft. Ten wylądował na... 141,5 m. Ostatecznie Zniszczoł uplasował się na 6. lokacie.

Następnie na belce pojawił się Paweł Wąsek. I znów oddał solidny skok, ale ten pozwolił mu zająć miejsce dopiero w środku stawki. Poleciał na 126,5 m, co dało mu 26. pozycję. Na koniec sił spróbował Dawid Kubacki, ale podobnie jak i dla Żyły i Wolnego, tak i dla niego nie była to sesja udana, choć do punktu K zabrakło tylko 1,5 m. Miał jednak niemal bezwietrze warunki więc na rekompensatę nie mógł liczyć. Ba, odjęto mu 0,6 punktu, przez co zajął odległą 42. pozycję. Serię próbną wygrał Anze Lanisek, przed Stefanem Kraftem i duetem Daniel Tschofenig - Jan Hoerl, którzy ex aequo zajęli trzecią lokatę.

Wyniki serii próbnej przed noworocznym konkursem w Ga-Pa:

1. Anze Lanisek - 142 m

2. Stefan Kraft - 141,5 m

3. Daniel Tschofenig - 139,5 m

3. Jan Hoerl - 137 m

...

6. Aleksander Zniszczoł - 138 m

26. Paweł Wąsek - 126,5 m

42. Dawid Kubacki - 123,5 m

43. Jakub Wolny - 116 m

48. Piotr Żyła - 104,5 m.

Konkurs rozpocznie się już o 14:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.