O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać TCS w Ga-Pa? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Turniej Czterech Skoczni trwa w najlepsze. We wtorek 31 grudnia rozegrano kwalifikacje do drugiego konkursu, odbywającego się w Garmisch-Partenkirchen. Przystąpiło do nich pięciu polskich skoczków narciarskich, którzy w komplecie awansowali do serii KO.

W niej dojdzie do "polskiego" hitu, bowiem Piotr Żyła (21. miejsce) będzie rywalizował z Jakubem Wolnym (30.). A spośród pozostałych teoretycznie najtrudniejsze zadanie czeka Dawida Kubackiego (48.), który wpadł na Michaela Hayboecka (3.). Do drugiej serii awansuje 25 zwycięzców w danych parach oraz pięciu "szczęśliwych przegranych".

Turniej Czterech Skoczni - pary polskich skoczków w serii KO:

Piotr Żyła - Jakub Wolny

Dawid Kubacki - Michael Hayboeck

- Michael Hayboeck Aleksander Zniszczoł (23.) - Felix Hoffmann (28.)

- Felix Hoffmann (28.) Paweł Wąsek (18.) - Naoki Nakamura (33.)

Kwalifikacje zdominowali Austriacy, wspomnianego Hayboecka wyprzedzili bowiem Daniel Tschofenig i Jan Hoerl. Niespodziewanie dopiero 11. miejsce zajął Stefan Kraft, który okazał się bezkonkurencyjny w Oberstdorfie i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Tam czołową dziesiątkę zamyka Wąsek, pozostali polscy skoczkowie są daleko w tyle.

O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać TCS w Nowy Rok? [TRANSMISJA NA ŻYWO, RELACJA LIVE, WYNIKI]

Noworoczny konkurs skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen rozpocznie się o godz. 14:00, a półtorej godziny wcześniej odbędzie się seria próbna. Transmisję TV z konkursu TCS będzie można oglądać w TVN i Eurosporcie 1 (kanał płatny), a stream online w serwisie Max (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.