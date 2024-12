Chaos po słowach Kubackiego. To pokazuje, jak traktuje Thurnbichlera

Kubacki w kwalifikacjach w Ga-Pa zajął 48. miejsce. Awansował do konkursu, ale jedynie o 3,1 punktu. Skoczył 123 metry i w środę w konkursie wystąpi w parze KO z Michaelem Hayboeckiem.

Mocne słowa Kubackiego. Nie zgadza się z tym, jak komunikowano decyzję ws. jego startów

Dużo ciekawsze od jego skoków było jednak to, co Polak później powiedział w rozmowie z dziennikarzami. Chodzi o sprawę wycofania Kubackiego ze startów po zawodach w Titisee-Neustadt i przywrócenia go do składu w Pucharze Świata teraz, podczas Turnieju Czterech Skoczni. Zapytaliśmy skoczka o to, jak on podszedł do obu tych decyzji, bo wcześniej się o tym nie wypowiadał: najpierw nie było go w Engelbergu, bo trenował w Zakopanem, a następnie nie chciał rozmawiać z dziennikarzami po odpadnięciu z rywalizacji w kwalifikacjach w Oberstdorfie.

- Tak naprawdę w Titisee zostałem postawiony przed decyzją, że nie jadę. A tutaj, przed Turniejem, po prostu dali mi znać, że jadę. No i przyjechałem. Takich propozycji się nie odrzuca, ale też miałem trochę pewności siebie po tych treningach w Zakopanem, że rzeczywiście to zaczyna funkcjonować i że energii jest coraz więcej na progu. To też poczułem dzisiaj tu. Tam skakałem na mniejszej skoczni. Może to trochę pozwalało dalej odlecieć w stosunku do rozmiaru skoczni. Ale to jest coś, co można sobie wypracować i mam nadzieję, że to zacznie działać - powiedział Kubacki.

To mocna wypowiedź. Jest w niej detal, który nie zgadza się z tym, co wiedzieliśmy wcześniej. Bo Polski Związek Narciarski, przede wszystkim ustami Alexandra Stoeckla, podawał, że brak wyjazdu do Engelbergu był wspólną decyzją trenerów i Kubackiego. Dzięki temu zapanowało przekonanie, że to sam skoczek zrozumiał, że nie ma sensu dalej startować, a lepiej spokojnie potrenować w Polsce. Według Kubackiego to trenerzy podjęli jednak taką decyzję, a on jedynie uszanował ją po wspólnej rozmowie.

- No było tam trochę nieścisłości - przyznaje teraz Kubacki. - Myślę, że jaka by nie była dla mnie wiadomość, to bym ją przyjął ze spokojem. I tutaj robię to jak każdy zawodnik. Trener decyduje finalnie o składzie i o wszystkim. My się do tego możemy tylko podporządkować. Po tych kilku treningach w Zakopanem poczułem trochę więcej pewności siebie i poczułem, że to może zacząć działać. I z tym przyjechałem do Oberstdorfu. Tam nie zadziałało. Teraz pracujemy dalej - dodaje skoczek.

Thurnbichler wskazał na Stoeckla. A on się przyznał

O sprawie rozmawialiśmy z Thomasem Thurnbichlerem. - Najpierw podjęliśmy decyzję, żeby go wycofać. A po tym porozmawialiśmy z nim i on też mówił, że to dobry pomysł, żeby potrenować. I to zawarliśmy w oświadczeniu. Potem zdecydowaliśmy też, żeby zabrać go do składu na Turniej. To była jednak decyzja po wycofaniu się Kamila Stocha - wskazał Austriak.

Gdy dopytaliśmy go o to, jak sprawa była przedstawiana do tej pory i że to nie współgra z tym, co mówi teraz Kubacki, odpowiedział, że to nie on udzielał informacji w tej sprawie. I faktycznie, autorem słów o tym, jak podjęto decyzję ws. Kubackiego przed Engelbergiem, był Alexander Stoeckl.

- Dawid był poinformowany o decyzji i musiał się do niej dostosować. Muszę z nim porozmawiać, bo byłem obecny na tym spotkaniu i zrozumiałem to tak, że się porozumieliśmy. Ale być może nie odczytałem tego dobrze - uważa Stoeckl.

Czyli Stoeckl przyznał się częściowo do błędu. Jednocześnie widać, że to, co mówi Kubacki i Stoeckl, ewidentnie nie stanowi podobnej wersji wydarzeń. Bo to jednak duża różnica: czy Kubacki tylko zgodził się z decyzją sztabu i do niej dostosował, czy w rozmowie z trenerami był tego samego zdania i z przekonaniem podszedł do tego, co ma robić w kolejnych dniach. Teraz to już oczywiście przeszłość, ale sytuacja pokazuje, że na linii Kubacki - Thurnbichler nadal często brakuje wzajemnego zrozumienia i pełni zaufania. Przed sezonem w podkaście Eurosportu skoczek mówił, że "ufa, ale kontroluje" to, co robi Austriak. A to oznacza, że nie w pełni słucha się tego, co chciałby u niego zmienić trener. Takie podejście może skutkować w wielu nieporozumieniach i sytuacjach, gdy Kubacki i Thurnbichler nie będą iść w tym samym kierunku.

Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych dniach Kubacki będzie w stanie wykonywać kolejne kroki naprzód tak jak we wtorek w Ga-Pa.