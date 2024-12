Polskie starcie w Garmisch-Partenkirchen! Tak wyglądają pary KO w skokach

Paweł Wąsek pozostał jedynym polskim skoczkiem, który liczy się w grze o wysokie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni. W niemieckim Oberstdorfie był 10. W drugiej serii znalazł się także Jakub Wolny, ale zajął w niej ostatnią 30. pozycję. Pozostali już na pewno oddadzą w turnieju co najmniej jeden skok mniej niż najlepsi, dlatego nie mają żadnych szans na końcową wygraną. W Nowy Rok w Garmisch-Partenkirchen będą jednak walczyć o punkty do Pucharu Świata. Aby je zdobyć, muszą awansować do II serii w rywalizacji KO.

Tak wyglądają pary KO w konkursie w Ga-Pa. Polacy trafili na siebie

W sobotnich kwalifikacjach najlepiej z Polaków wypadł Wąsek. 130,5 m dało mu 18. pozycję. Dwa metry dalej lądował Piotr Żyła, ale uplasował się niżej - na 21. miejscu. Dwie pozycje niżej był Aleksander Zniszczoł (131,5). Z kolei Jakub Wolny skoczył 128 m i zakończył zmagania jako 30. Do środowego konkursu w Ga-Pa zakwalifikował się także Dawid Kubacki, któremu ta sama sztuka nie udała się w Oberstdorfie. Niestety wielkich powodów do optymizmu nadal nie ma, bo 123 m, jakie osiągnął, przełożyły się na zaledwie 48. lokatę. Zwyciężył Austriak Jan Hoerl po skoku na 137,5 m.

Miejsca zajęte w kwalifikacjach w Turnieju Czterech Skoczni mają niebagatelne znaczenie. To na ich podstawie wyznaczane są pary, w których zawodnicy rywalizują w pierwszej serii - zwycięzca trafia na 50. skoczka, drugi na 49., trzeci na 48. itd. Z kim zatem przyjdzie zmierzyć się Polakom?

Paweł Wąsek w środę będzie rywalizował z 33. Japończykiem Naokim Nakamurą. Dojdzie też do bratobójczej walki. Piotr Żyła trafił bowiem na Jakuba Wolnego. Aleksander Zniszczoł będzie miał za rywala Niemca Felixa Hoffmanna. Najtrudniejsze wyzwanie czeka Dawid Kubackiego, który zmierzy się z trzecim w kwalifikacjach - Austriakiem Michaelem Hayboeckiem. Ponadto lider TCS Stefan Kraft będzie skakał z Constantinem Schmidem, a triumfator kwalifikacji Jan Hoerl z Felixem Trunzem.

Polskie pary KO w konkursie w Ga-Pa: