Zniszczoł odpalił w Ga-Pa! Znakomity skok

Za nami pierwszy konkurs 73. Turnieju Czterech Skoczni. W Oberstdorfie najlepiej spisał się Stefan Kraft, który wyprzedził Jana Hoerla i Daniela Tschofeniga. Polacy spisali się dość słabo, oprócz Pawła Wąska. Ten oddał dwa znakomite skoki i ostatecznie uplasował się na 10. lokacie. Razem z nim w drugiej serii wystąpił Jakub Wolny, ale zajął 30. miejsce. A jak zaprezentowali się pozostali Biało-Czerwoni? Aleksander Zniszczoł zakończył niedzielne zmagania na 36. pozycji, a o pięć lokat niżej sklasyfikowano Piotra Żyłę. Teraz przed zawodnikami zmagania w Garmisch-Partenkirchen.

I trening w Ga-Pa. Zniszczoł najlepszy z Polaków. Imponujący skok

Konkurs zaplanowano tradycyjnie na Nowy Rok, ale kwalifikacje odbędą się już dzień wcześniej, a więc 31 grudnia. Ich start o 13:30. Równo dwie godziny wcześniej skoczkowie pojawili się na obiekcie, by zapoznać się z jego stanem. Wtedy też rozpoczął się pierwszy oficjalny trening.

Na początku warunki były dość sprawiedliwe. Wiatr zawiewał głównie z tyłu skoczni. Nie był jednak zbyt mocny, osiągał około pół metra na sekundę, dlatego też pozwalał na nieco dłuższe skoki. Jak w takich warunkach poradzili sobie Polacy?

Jako pierwszy na belce pojawił się Żyła. I spisał się dość przeciętnie, bo nie osiągnął nawet punktu konstrukcyjnego, zlokalizowanego na 125 m. Wylądował pół metra bliżej. To ostatecznie pozwoliło mu uplasować się na 45. miejscu. Kolejnym z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki. 34-latek nie przebrnął przez kwalifikacje w Oberstdorfie więc zamierza powetować sobie niepowodzenia w Ga-Pa.

I w pierwszym treningu zaprezentował się dość solidnie. Startował z niższej o jeden belki niż Żyła (a więc z 15.) i w podobnych warunkach wietrznych osiągnął 128,5 m. Chwilę później sędziowie zdecydowali się jeszcze nieco skrócić rozbieg, ponieważ wiatr cichł, a nawet zaczął się odwracać. Krótszy najazd nie przeszkodził Wolnemu w oddaniu przyzwoitego skoku. Wylądował dokładnie w tym samym miejscu, co Kubacki. Miał jednak więcej dodanych punktów za belkę, dlatego też uplasował się tuż przed rodakiem. Zajął 28. miejsce, a brązowy medalista olimpijski był 29.

Jeszcze lepiej zaprezentował się Zniszczoł. Polak odpalił, bo wylądował zdecydowanie za punktem K, a konkretnie na 136,5 m. I to z 13. belki, a więc o jeden niższej niż Wolny. Taka odległość, plus dodatkowe punkty pozwoliły mu zająć wysoką siódmą lokatę. Jako ostatni z Biało-Czerwonych zaprezentował się Wąsek. I on także przekroczył punkt konstrukcyjny, dokładnie o metr. To uplasowało go na 24. miejscu.

Pierwszy trening wygrał Stefan Kraft, przed Anze Laniskiem i Piusem Paschke. Kilku zawodników zrezygnowało z oddania próby, w tym Jan Hoerl.

Klasyfikacja I treningu w Ga-Pa:

1. Stefan Kraft - 140 m

2. Anze Lanisek - 134 m

3. Pius Paschke - 138 m

4. Michael Hayboeck - 132,5 m

5. Halvor Egner Granerud - 140,5 m

...

7. Aleksander Zniszczoł - 136,5 m

24. Paweł Wąsek - 126 m

28. Jakub Wolny - 128,5 m

29. Dawid Kubacki - 128,5 m

45. Piotr Żyła - 124,5 m.

Zamieszanie w drugim treningu, ale Zniszczoł znów najlepszy z Polaków. Równa forma Wąska

A jak Polacy wypadli w drugim treningu? Ten rozpoczął się zgodnie z planem, ale po 21 skokach został przerwany. Powód był dość nietypowy - awaria windy, która przewozi zawodników na górę skoczni. "Sprytne. Niemcy robią wszystko by zatrzymać Krafta. Nawet uwięzili go w windzie przed drugim treningiem" - śmiał się Damian Michałowski na X. Po kilkominutowej przerwie udało się uporać z problemem, choć doszło do małego zamieszania z kolejnością oddawanych skoków.

Ze złymi wspomnieniami z pierwszej próby uporał się też Żyła. W drugim treningu pewnie przekroczył punkt K, bo wylądował na 132,5 m w prawie bezwietrznych warunkach. To pozwoliło mu zająć 21. miejsce. Zdecydowanie gorzej poradził sobie za to Kubacki. Pół metra zabrakło mu do 120 m, co było wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tym bardziej że wiatr aż tak mocno mu nie przeszkadzał, przez co zajął odległą 50. lokatę. Nieco gorszą próbę w porównaniu z pierwszym treningiem oddał też Wolny, bo wylądował na 124,5 m i uplasował się na 40. miejscu.

Kolejną dobrą próbę zaprezentował za to Zniszczoł. Pokazał, że znakomicie czuje się w Ga-Pa i ewidentnie pasuje mu ta skocznia. Tym razem poleciał na 135 m, co ponownie pozwoliło mu zagościć blisko czołówki, a konkretnie na 10. pozycji. Kolejny przyzwoity i długi skok oddał też Wąsek. Tym razem wylądował na 129,5 m, co uplasowało go za Zniszczołem - na 16. miejscu.

Kto wygrał drugi trening? Ponownie Austriak, ale tym razem był to Jan Hoerl. Drugi był Johann Andre Forfang, a trzeci Gregor Deschwanden. Zwycięzca poprzedniej sesji, a więc Kraft, tym razem uplasował się na szóstej lokacie.

Klasyfikacja II treningu w Ga-Pa:

1. Jan Hoerl - 138,5 m

2. Johann Andre Forfang - 136,5 m

3. Gregor Deschwanden - 136,5 m

4. Ren Nikaido - 137,5 m

5. Daniel Tschofenig - 136 m

...

10. Aleksander Zniszczoł - 135 m

16. Paweł Wąsek - 129,5 m

21. Piotr Żyła - 132,5 m

40. Jakub Wolny - 124,5 m

50. Dawid Kubacki - 119,5 m.

Za chwilę rozpoczną się kwalifikacje. Najlepsza 50 awansuje do konkursu w Ga-Pa, który zaplanowano na środę 1 stycznia na godzinę 14:00.