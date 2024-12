Turniej Czterech Skoczni 2024. Gdzie oglądać skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

73. Turniej Czterech Skoczni wystartował na dobre. W niedzielę odbył się konkurs w Oberstdorfie, który zdominowali Austriacy. Dowód? Zajęli wszystkie miejsca na podium - na najwyższym stopniu po raz 44. w karierze stanął Stefan Kraft. A jak zaprezentowali się Polacy? Słabo. Tylko dwóch z czterech Biało-Czerwonych awansowało do drugiej serii - byli to Paweł Wąsek i Jakub Wolny. Ostatecznie pierwszy z nich zajął 10. lokatę, co było jego najlepszym wynikiem w tym sezonie, a drugi uplasował się na 30. lokacie.

Kwalifikacje Garmisch-Partenkirchen. Piątka Polaków powalczy o przepustkę do konkursu głównego

- Z jednej strony naprawdę fajny wynik Pawła, a z drugiej... reszta tragicznie. (...) To wszystko nie jest proste. Cały czas rozmawiam, szczególnie teraz z Alexem Stoecklem na ten temat i wciąż mi powtarza, że potrzeba cierpliwości. Tylko ja mu z kolei tłumaczę, że wydajemy duże pieniądze, a nie ma efektów. Jak mam być spokojny? - podkreślał Adam Małysz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Kibice nie tracą jednak nadziei i wierzą, że przełamanie podopiecznych Thomasa Thurnbichlera w końcu nadejdzie. Czy będzie to miało miejsce w Garmisch-Partenkirchen? To właśnie tam we wtorek przeniosą się najlepsi skoczkowie świata. Tego dnia odbędą się kwalifikacje do noworocznego konkursu głównego.

Na starcie zmagań ustawi się pięciu Biało-Czerwonych. Oprócz wspomnianych Wąska i Wolnego będą to Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Na poprawę rezultatu szczególnie będzie liczył ostatni z wymienionych zawodników. W końcu brązowemu medaliście olimpijskiemu nie udało się w Oberstdorfie nawet przebrnąć kwalifikacji - ukończył je na 53. lokacie.

W przeszłości Polacy odnosili sukcesy w Garmisch-Partenkirchen. Stoch i Kubacki mają tutaj po jednym zwycięstwie. W tym roku powtórzenie tego wyniku jest praktycznie niemożliwe. Stoch w ogóle nie startuje w TCS, a Kubacki prezentuje koszmarną formę.

Turniej Czterech Skoczni. TCS 2024. O której kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen? Gdzie oglądać skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Kwalifikacje do konkursu głównego w Garmisch-Partenkirchen odbędą się we wtorek 31 grudnia. Początek o godzinie 13:30. Tę sesję poprzedzi jeszcze oficjalny trening, który zaplanowano równo dwie godziny wcześniej. Transmisję z kwalifikacji przeprowadzi Eurosport 1. Stream będzie też dostępny na platformie MAX. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.