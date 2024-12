Norwegowie mówią o Austriakach to, co inni boją się powiedzieć

Austriacy przeżywają znakomity czas w skokach narciarskich, czego potwierdzeniem był ostatni weekend Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. W kwalifikacjach skoczkowie z tego kraju zajęli pierwsze pięć miejsc, a w zawodach obsadzili całe podium. Po tych wynikach w głowę zachodzą Norwegowie i debatują nad powodami tak dużej dominacji rywali.

Austriacy dominują w skokach narciarskich. W Norwegii podnieśli larum. "Coś mają"

Dominacji Austriaków świadomi są wszyscy, a więc także oczywiście Norwegowie, którzy od lat z nimi rywalizują. Potwierdzenie tego dawali już skoczkowie po niedzielnych zmaganiach w Niemczech i wprost przyznawali, że przeciwnicy mają coś "ekstra".

- To strasznie podejrzane i bardzo irytujące. Prawdopodobnie mają jakiś trik lub sposób na uszycie stroju lub butów, albo Bóg jeden wie, czego. Nie odkryliśmy tego - mówił telewizji NRK Kristoffer Eriksen Sundal po skokach w Oberstdorfie. - Patrzenie na to jest trochę frustrujące. Trzeba to jednak docenić, sami próbowaliśmy różnych rozwiązań, ale bez powodzenia. Najwyraźniej wykonali lepszą robotę niż my - mówił z kolei Halvor Egner Granerud cytowany przez skijumping.pl.

Nie tylko skoczkowie są przekonani, że Austria po prostu lepiej przygotowała się do sezonu pod względem sprzętowym. W Norwegii grzmią także eksperci. - To jest absolutnie chore. Nikt nie wie, co to jest. To podejrzane. To nie przypadek, że idzie im tak dobrze na ważnym wydarzeniu - mówi z kolei Maren Lundby, czyli ekspertka telewizji NRK.

- Dominacja jest spektakularna, ale podejrzewa się ich o coś w wyposażeniu, czego nie mają inni. Ich stroje nie wyglądają na duże, więc może chodzi o sposób szycia lub konfigurację z nartami i butami. Tego nie da się zobaczyć gołym okiem - stwierdził z kolei Andreas Stjernen, czyli były skoczek, a obecnie ekspert Viaplay.

Na razie nie pojawiły się informacje o tym, że reprezentanci Austrii robią coś nielegalnego, a FIS nie przeprowadził szczegółowych kontroli ich sprzętu. W tym momencie trzeba więc pogodzić się z ich dominacją, którą być może zobaczymy znów 1 stycznia podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Początek zmagań o 14:00.