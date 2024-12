123 i to nie koniec! Wielki wyczyn gwiazdora. Śrubuje rekord

Stefan Kraft w tym sezonie dotychczas w Pucharze Świata radził sobie dobrze, ale z pewnością liczył na więcej. Austriak nie wygrał bowiem żadnego konkursu (raz był drugi i trzy razy - trzeci), a w klasyfikacji generalnej zajmował czwarte miejsce ze stratą 251 punktów do prowadzącego Niemca Piusa Paschke.

Stefan Kraft śrubuje rekord i zbliża się do legendy skoków

Stefan Kraft imponująco za to rozpoczął 72. Turniej Czterech Skoczni. 31-letni Austriak wygrał konkurs w niemieckim Oberstdorfie. Kraft skoczył 138 i 135,5 metra i miał notę 335,1 punktu. Trzykrotny zwycięzca Pucharu Świata (w latach 2017, 2020 i 2024) wyprzedził dwóch swoich rodaków: Jana Hoerla (134,5 i 135 metrów - nota 331,6) oraz Daniela Tschofeniga (131 i 140,5 metra - nota 323,6).

- Podobnie jak w 2016 roku, 31-latek z Salzburga świętował przed niemiecką publicznością pierwsze zwycięstwo i poprowadził Austrię do potrójnego zwycięstwa, bo Hoerl i Tschofenig uzupełnili podium. Kraft potrafił wygrać już pierwszą serię, a w drugiej pokazał, że ma mocne nerwy - napisał austriacki portal "Laola1".

Dla Krafta było to już 44. zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata. Tym samym w liczbie zwycięstw zbliżył się do wicelidera, słynnego Fina Mattiego Nykaenena, który wygrał 46 razy (w latach 1981-1989). Liderem jest Austriak Gregor Schlierenzauer, który miał 53 zwycięstwa (w latach 2006-2014). Z aktywnych zawodników w najlepszej "10" z największą ilością wygranych w Pucharze Świata są też: Kamil Stoch (44. wygrane i czwarte miejsce ex aequo z Adamem Małyszem), Japończyk Ryoyu Kobayashi (32 zwycięstwa i ósma pozycja) oraz Norweg Halvor Egner Granerud (25 wygrane i 10 miejsce).

Kraft śrubuje też rekord podiów w konkursach Pucharu Świata. Austriak zajmował je aż 123 razy i jest zdecydowanym liderem w tej klasyfikacji. Wicelider - Fin Jane Ahonen na podium był 108 razy. W tym zestawieniu z aktywnych skoczków w najlepszej "10" są też: Szwajcar Simon Ammann i Kamil Stoch (po 80 razy na podium i ex aequo piąte miejsce) oraz Ryoyu Kobayashi (66 razy na podium i 10. pozycja).

Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni rozpocznie się w środę o godz. 14 w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Kwalifikacje do tych zawodów odbędą się we wtorek o godz. 13.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.