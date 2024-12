Stoch wycofał się z TCS, a tu takie wieści. Żona wszystkim się pochwaliła

Ewa Bilan-Stoch od 2010 r. jest żoną naszego wybitnego skoczka narciarskiego Kamila Stocha. To ona wspierała go w najważniejszych momentach jego kariery. Sama również ma się czym chwalić. Kobieta jest absolwentką Krakowskich Szkół Artystycznych i na co dzień zajmuje się fotografią artystyczną. Ostatnio jej prace doceniono w Stanach Zjednoczonych.

Wspaniałe wieści nt. żony Stocha. Jej fotografie wyróżnione w USA. "Ponad 100 000 zgłoszeń"

Sukcesem Bilan-Stoch pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jak wyjaśniła, otrzymała dziewięć srebrnych nagród i jedno wyróżnienie honorowe w konkursie fotograficznym New York Photography Awards za projekt "Ranne Dusze". - Ranne dusze to seria portretów żołnierzy, których codzienna walka toczy się także poza polem bitwy. Spojrzenia odsłaniają emocjonalne, psychiczne blizny - świadectwo bólu, trudów wojny, a także okrucieństwa niewoli. Jednocześnie oczy bohaterów wyrażają niezłomną, (nad)ludzką siłę przetrwania. Jestem dumna, nie tylko dlatego, że moje zdjęcia zostały nagrodzone pośród ponad 100 000 zgłoszeń, ale przede wszystkim dlatego, że udało mi się pokazać wielowymiarowość walki i bohaterstwa - czytamy na Instagramie.

Zdjęcia przedstawiają twarze żołnierzy walczących w obronie zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Jak wyjaśniła żona skoczka, powstawały one przez półtora roku głównie na Donbasie. Kobieta sama również włączyła się wówczas w pomoc ukraińskiej armii. W kwietniu zeszłego roku informowaliśmy na Sport.pl, że uczestniczyła w konwoju przekazywanych wojsku samochodów terenowych.

Bilan-Stoch nie zapomniała także o Kamilu, któremu zadedykowała jedną z nagród. - Nagrodę w kategorii Fine Art - People dedykuję mojemu mężowi, który jak nikt inny rozumie, czym jest pasja i przy którym zawsze mogę być sobą - napisała na InstaStories. Obecnie skoczek przygotowuje się indywidualnie do dalszej części sezonu, gdyż po nieudanym początku, sam zrezygnował z udziału w Turnieju Czterech Skoczni.