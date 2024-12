Tajner zobaczył skok Kubackiego i załamał ręce. "Co mam powiedzieć?"

Dawid Kubacki z pewnością nie tak wyobrażał sobie początek Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnik, który jeszcze dwa sezony temu zajmował drugie miejsce w końcowej klasyfikacji tej imprezy, teraz w ogóle nie dostał się do konkursu. Skok na 115,5 m dał mu dopiero 53. miejsce w kwalifikacjach. Kiepski występ w Oberstdorfie wymownie podsumował były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner.

Tak Tajner ocenił kwalifikacje Kubackiego. "Dość obiektywne"

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" nie mógł znaleźć żadnego usprawiedliwienia dla naszego skoczka - Jeżeli chodzi o Dawida... Kwalifikacje były dość obiektywne od momentu, gdy wiatr zelżał. Tu nie ma kwestii tego, że trafił na złe warunki - stwierdził wprost.

Postawa Kubackiego jest szczególnie niepokojąca, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 34-latek miał sporo czasu na odpoczynek. Podczas weekendu Pucharu Świata w Engelbergu nie startował, ale trenował indywidualnie. Zamiast poprawy, oglądaliśmy spadek formy. Niestety problemy widać nie tylko u niego.

Tajner załamuje ręce: "Nie wiem, czemu to tak wypadło"

Słabo w sobotnich kwalifikacjach wypadli także 38. Aleksander Zniszczoł i 42. Paweł Wąsek, którzy do tej pory regularnie punktowali. W niedzielę będzie o to trudno, bo w rundzie KO czekają ich wymagające pojedynki z Niemcami - Andreasem Wellingerem i Karlem Geigerem. - Co mam powiedzieć? Coś trzeba było chyba źle zrobić, żeby to tak słabo wyglądało. W poprzednim sezonie wiedzieliśmy, że zaczęli przemęczeni, wyszło przetrenowanie i było z głowy. W tym roku wyglądało to wszystko dość solidnie, a teraz... Nie wiem, czemu to tak wypadło - mówił w kontekście całej naszej drużyny. W pewien sposób zasugerował, że mógł nastąpić błąd w przygotowaniach. To, że najlepiej z naszych wypadł 14. Piotr Żyła, który z powodu zabiegu kolana długo w nich nie uczestniczył, może nie być przypadkiem.

Mimo kiepskiego otwarcia trener Thomas Thurnbichler już zapowiedział, że nie szykuje zmian w składzie. Już wcześniej ze startów w Turnieju Czterech Skoczni sam zrezygnował zresztą Kamil Stoch, który ewentualnie mógłby zastąpić Kubackiego. - Cieszę się, że Kamil zrezygnował ze startu, bo to było bez sensu. Szkoda czasu, jeżeli nie jest w najwyższej formie. To był bardzo dobry ruch, bo lepiej odpocząć i spokojnie oddać kilkanaście skoków w dwóch, trzech czy czterech jednostkach treningowych i dopiero wtedy wrócić do następnego Pucharu Świata, czy innych zawodów - ocenił Tajner.