Na to pytanie Żyła nie chciał odpowiedzieć. W końcu wypalił. "Wstydzę się tego"

W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Engelbergu Piotr Żyła zajął 17. miejsce i lepszy z Polaków od niego był jedynie Aleksander Zniszczoł, który zakończył zawody na 14. pozycji. Tym samym Żyła obecnie ma na koncie 21 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i zajmuje 41. miejsce. Trzeba jednak zaznaczyć, że w obecnym sezonie Pucharu Świata Żyła skakał tylko w Wiśle i Engelbergu.

Pozycja Piotra Żyły w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata byłaby na pewno o wiele lepsza, gdyby nie został zdyskwalifikowany za drugi skok w sobotnim konkursie. W drugiej próbie Żyła skoczył aż 137 metrów i ukończyłby zawody na dziesiątej pozycji, gdyby nie nieszczęsna dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon. Ostatecznie zakończył konkurs na 29. pozycji.

- To dla mnie niewytłumaczalne. Mierzymy dokładnie ten punkt na kombinezonie każdego dnia przed konkursem. I kiedy my to mierzymy, jest okej. A dla kontrolera sprzętu już nie. Muszę z nim porozmawiać z nim i dowiedzieć się, co tak naprawdę było nie tak. Nie sądzę, że to błąd Piotrka. To były okolice brzucha, można tam stracić nieco w obwodzie kombinezonu w trakcie dnia, ale na koniec po prostu szkoda, że pojawiła się ta dyskwalifikacja. Jestem zły, bo zawsze patrzymy na ten element stroju - grzmiał po tej decyzji trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler.

Piotr Żyła skomentował dyskwalifikację z sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu

Sam Piotr Żyła był tak zły, że w sobotę nie stanął przed kamerą Eurosportu i nie wypowiedział się o całej sprawie. W niedzielę jednak emocje opadły i polski skoczek zabrał głos w tej kwestii.

- Ja wiem, co poszło nie tak, ale nie będę mówił. Nie będę. Zachowam to dla siebie. To jest coś, co mi się nigdy w życiu nie zdarzyło i nie zdarzy już nigdy. Nie powiem, bo się wstydzę tego - powiedział widocznie zmieszany całą sprawą skoczek.

Po zmaganiach w Engelbergu przyjdzie pora na Turniej Czterech Skoczni. Rozpocznie się on w Oberstdorfie. Kwalifikacje odbędą się w sobotę 28 grudnia, a konkurs dzień później. Relacje z TCS będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.