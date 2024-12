Trzęsienie ziemi w austriackiej kadrze. Gwiazdor skreślony

Polscy skoczkowie rozczarowują od samego początku sezonu. Najlepsi z nich Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek zajmują dopiero 16. oraz 19. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Kolejny jest za to Jakub Wolny, który błysnął podczas zawodów w Titisee-Neustadt i zajął ósme miejsce. Legendy naszej kadry Dawid Kubacki, Kamil Stoch oraz Piotr Żyła udowadniają, że prawdopodobnie powoli zbliża się koniec ich kariery.

Trzęsienie ziemi w austriackiej kadrze. Selekcjoner skreślił Manuela Fettnera

Wielkimi krokami zbliża się 73. edycja Turnieju Czterech Skoczni. Zanim do tego dojdzie, czeka nas jednak jeszcze rywalizacja w Engelbergu. Thomas Thurnbichler zdecydował, że do Szwajcarii nie zabierze Dawida Kubackiego, a jego miejsce zajmie Piotr Żyła. Niespodziewaną zmianę przeprowadził również selekcjoner Austriaków.

Tamtejsza federacja opublikowała w oficjalnym komunikacie kadrę na najbliższe zawody i możemy zauważyć, że Andreas Widhoelzl skreślił Manuela Fettnera. Na skoczni Gross-Titlis-Schanze zaprezentują się za to Daniel Tschofenig, Jan Hoerl, Stefan Kraft, Maximilian Ortner i Michael Hayboeck, a ponadto Stephan Embacher oraz Lukas Mueller.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję 39-latka, który nie krył rozczarowania. "Smutne wieści. Szóste miejsce w Neustadt i 13. lokata w klasyfikacji generalnej nie są wystarczająco dobre, abym pozostał w austriackiej drużynie na zawody w Engelberg" - przyznał. Fettner nie zgadza się do końca ze zdaniem trenera, natomiast nie zamierza się załamywać i chce walczyć o miejsce w kadrze.

"Muszę zatem wyjść poza swoją strefę komfortu, aby potrenować i stać się jeszcze lepszym. Mam nadzieję, że moje wyniki zostaną obiektywnie i uczciwie ocenione, przynajmniej na tyle, aby sprostać nadchodzącemu wielkiemu wydarzeniu - Turniejowi Czterech Skoczni. Wierzę w świetny występ, natomiast jestem przygotowany na wszystko, co nadejdzie" - podsumował na Instagramie.

Szkoleniowiec zaznacza, że wcale nie przekreśla to szans Fettnera na występ w TCS. "Podjęliśmy tę decyzję już wcześniej. Wiem, że to gorzkie dla Manuela, natomiast uważam, że powinien w spokoju przygotować się do nadchodzących wyzwań" - przyznał dla "Kuriera". Jako Polacy tylko z uśmiechem patrzeć na to, że 13. zawodnik klasyfikacji generalnej PŚ jest "za słaby" na tamtejszą kadrę.