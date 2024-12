Skoczek runął na zeskok w Titisee-Neustadt. Są nowe wieści ws. stanu zdrowia

Dla Domena Prevca podobnie zresztą, jak dla wielu słoweńskich skoczków, ten sezon rozpoczął się bardzo rozczarowująco. Najmłodszy z braci Prevców i już jedyny nadal skaczący, w dotychczasowych sześciu konkursach punktował tylko raz, zajmując 15. miejsce w pierwszych zawodach w Ruce. Poza tym albo odpadał w pierwszej serii, albo w ogóle nie udawało mu się przebrnąć kwalifikacji. A przed drugim konkursem w Lillehammer go w nich zdyskwalifikowali.

Prevc jechał z nadzieją. Skończył poobijany

Słoweniec usilnie szuka więc formy, a do Titisee-Neustadt jechał z nadzieją, że w końcu coś na dobre ruszy z miejsca. To też jest jedna z największych dużych skoczni w cyklu Pucharu Świata, co mogło mu dawać nadzieję, bo dla Domena im większy obiekt, tym lepiej. Do sobotniego konkursu się zakwalifikował, choć bez szału (31. miejsce). Jednak w nim wszystko poszło źle.

Prevc oddał solidny skok na odległość 129,5 metra, co mogłoby dać mu kolejne punkty. Niestety przy lądowaniu popełnił wyraźny błąd, jako że jego lewa narta zderzyła się z prawą i Słoweniec nie dał rady już jej opanować, co skończyło się nieprzyjemnie wyglądającym upadkiem, a w dodatku na twarz. Gogle niebezpiecznie zjechały mu z twarzy. Prevc na szczęście szybko wstał i chwilę później o własnych siłach opuścił zeskok. Nie było jednak pewne co z jego niedzielnym występem, jako że często pod wpływem adrenaliny skoczek może początkowo nie odczuć urazu.

Robert Hrgota uspokaja kibiców

Dokładniejsze wieści na temat zdrowia Domena przekazał jego trener Robert Hrgota. W wypowiedzi dla Słoweńskiego Związku Narciarskiego (SloSki), szkoleniowiec zapewnił, że mimo krwi, która pojawiła się na twarzy Prevca, skoczkowi nic nie jest, a jego niedzielny występ nie jest zagrożony. - Z Domenem wszystko jest w porządku, to było niegroźne uderzenie. W niedzielę już będzie dobrze. Nie stało się nic strasznego - powiedział Hrgota.

Rywalizacja w niedzielę 15 grudnia w Titisee-Neustadt rozpocznie się kwalifikacjami do konkursu indywidualnego o 14:30. Same zawody zaplanowano na godzinę 16:00.