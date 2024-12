Wszyscy zamarli przed skokiem Polaka. Dramatyczne sceny w PŚ

Trwają zawody Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Do konkursu awansowało pięciu Polaków. Przed skokiem jednego z nich - Jakuba Wolnego - doszło do sytuacji, która mogła zmrozić krew w żyłach. Słoweński skoczek Domen Prevc miał problemy w trakcie swojego skoku i upadł podczas próby lądowania. Wyglądało to bardzo źle. Potrzebna była interwencja lekarzy. Co dokładnie poszło nie tak?

Screenshot Eurosport transmisja