Koniec domysłów. Thurnbichler wybrał między Żyłą a Stochem. "Co robić?"

Piotr Żyła jest dwukrotnym mistrzem świata, jedną z twarzy Pucharu Świata w skokach. Ale po zawodach w Wiśle z elity będzie musiał przeskoczyć do drugiej ligi, do Pucharu Kontynentalnego. - Co mam robić? - rozkłada ręce.

3 screeny z Eurosportu Otwórz galerię Na Gazeta.pl