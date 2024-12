Czekał na to prawie tysiąc dni. Polak włączył tryb "atak" i wreszcie odpalił

Ogólny obraz kadry polskiej skoczków po sobocie w Wiśle nie jest pozytywny. To chyba nawet za mało powiedziane. Pozytywy? Paweł Wąsek na najlepszym w sezonie 11. miejscu, czterech zawodników w punktach i coś, co wielu uznałoby za największych z nich: punkty Jakuba Wolnego.

Zobacz wideo Adam Małysz ocenia początek sezonu polskich skoczków. "Tego sobie nie wyobrażamy"

Wolny czekał na to 989 dni. Wreszcie zdobył punkty

Ostatni raz w "30" Wolny znalazł się w przedostatnim konkursie sezonu 2021/22. Dokładnie 25 marca 2022 roku zajął 15. miejsce w zawodach lotów w Planicy. Potem musiał czekać aż 989 dni, żeby za swój występ w Pucharze Świata znów zyskać punkty. - Kawał czasu minął - przyznał Wolny.

Teraz w Wiśle się udało - był 26. po skokach na 116 i 121,5 metra. Ta pierwsza odległość może i nie imponuje, ale Polak walczył z silnymi podmuchami wiatru z tyłu skoczni. W drugiej próbie wiatr przeszkadzał mniej i od razu poleciał nieco dalej.

Wolny chciałby więcej. "Ale muszę się z tego cieszyć"

- Jest trochę ulgi. To taka mała nagroda za ciężką pracę, którą wykonałem przez całe lato. Widać progres, bo rok temu byłem tu 50. w kwalifikacjach, a teraz punktuję, więc jest zauważalny progres - ocenił Jakub Wolny po konkursie.

- Na pewno lepiej jest mieć te punkty niż nich nie mieć. Chciałoby się zajmować o wiele wyższe miejsca, ale muszę się z tego cieszyć - dodał skoczek.

Wolny włączył tryb: atak. Tego chciał od niego Thurnbichler

- Celem dla niego na sobotę było włączenie trybu: atak. I naprawdę tego dokonał, co mnie cieszy. Potrzebujemy go na kolejne lata - wskazał trener Polaków Thomas Thurnbichler.

Jeszcze w piątek Wolny był 41. w kwalifikacjach i po swoim skoku drżał o awans do sobotniego konkursu. Potem inaczej podszedł jednak do swoich skoków i od razu widać poprawę. - Postanowiłem nieco agresywniej podejść do tego i to się na pewno udało - tłumaczył.

Oprócz Wolnego w sobotnich zawodach punktowało jeszcze trzech Polaków: 11. Paweł Wąsek, 16. Aleksander Zniszczoł i 25. Dawid Kubacki. Poza "30" znaleźli się 33. Kamil Stoch, 34. Maciej Kot i 35. Piotr Żyła.

Kolejna szansa na punkty i poprawę wyników Polaków w niedzielę. Najpierw dziewięciu zawodników - Wolny, Wąsek, Zniszczoł, Kubacki, Stoch, Kot, Żyła, a do tego Andrzej Stękała i Kacper Juroszek - wezmą udział w kwalifikacjach zaplanowanych na 13:45. O 15:15 ma się za to rozpocząć pierwsza seria drugiego indywidualnego konkursu tego weekendu. Relacje na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.