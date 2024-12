Awans lidera Polaków. Oto klasyfikacja generalna PŚ po konkursie w Wiśle

Puchar Świata w skokach narciarskich w ten weekend odbywa się w Wiśle. W piątkowych kwalifikacjach błysnął m.in. Piotr Żyła, przez co polscy kibice mieli nadzieję na kolejne solidne występy rodzimych zawodników w sobotnim konkursie indywidualnym.

Puchar Świata w Wiśle. Oto sytuacja polskich skoczków w klasyfikacji generalnej po pierwszym konkursie

Przystąpiło do niego aż siedmiu Polaków, poza Żyłą byli to: Maciej Kot, Kamil Stoch, Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Trzej pierwsi zajęli odpowiednio 35., 34. i 33. miejsce, przez co nie awansowali do serii finałowej. W niej teoretycznie największe szanse na sukces miał Wąsek, 11. po pierwszej kolejce.

W drugiej serii pozycje poprawili Wolny (ostatecznie był 26.) oraz Zniszczoł (17.), nic nie zmieniło się u Wąska (11.), natomiast spadek zanotował Kubacki (25.) Wygrał Daniel Tschofenig przed Gregorem Deschwandenem i Piusem Paschke.

Jak te wyniki przełożyły się na klasyfikację generalną PŚ? Spośród polskich skoczków nadal najwyżej jest w niej Wąsek, który wskoczył do drugiej dziesiątki. Dość blisko niej są natomiast Zniszczoł i Kubacki, nieco dalej Stoch, a o sukcesie może mówić Wolny, który zapunktował po raz pierwszy w sezonie. Prowadzi Paschke przed Tschofenigiem i Janem Hoerlem.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich po sobotnim konkursie w Wiśle

1. Pius Paschke - 376 pkt

2. Daniel Tschofenig - 330 pkt

3. Jan Hoerl - 286 pkt

4. Stefan Kraft - 276 pkt

5. Gregor Deschwanden - 221 pkt

6. Andreas Wellinger - 212 pkt

7. Kristtofer Eriksen Sundal - 175 pkt

8. Maximilian Ortner - 159 pkt

9. Karl Geiger - 131 pkt

10. Marius Lindvik - 106 pkt

...

17. Paweł Wąsek - 66 pkt



23. Aleksander Zniszczoł - 49 pkt



25. Dawid Kubacki - 37 pkt



29. Kamil Stoch - 25 pkt

43. Jakub Wolny - 5 pkt

Zawody Pucharu Świata w Wiśle zakończą się w niedzielę 8 grudnia. Tego dnia o 13:45 odbędą się kwalifikacje, a półtorej godziny później rozpocznie się drugi konkurs indywidualny. Relacje tekstowe na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.