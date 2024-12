Koszmar Stocha tuż przed konkursem w Wiśle. Przykro było na to patrzeć

Kibice skoków narciarskich nareszcie doczekali się inauguracji sezonu. Najpierw zawodnicy rywalizowali w norweskim Lillehammer, po czym przenieśli się do fińskiej Ruki. W trzecim weekendzie zmagań przyszła pora na zawody w Polsce, a konkretnie na skoczni Adama Małysza w Wiśle! W piątek skoczkowie dwukrotnie mieli okazję przetestować obiekt, a następnie przystąpili do kwalifikacji. W nich najlepszy z biało-czerwonych był Piotr Żyła.

Tak Polacy wypadli w serii próbnej w Wiśle. Zniszczoł wreszcie o sobie przypomniał

- Ten ostatni skok był bardzo fajny. Treningowe faktycznie wyglądały jak treningowe. W kwalifikacjach wszystko wyszło lepiej, ale nie ma się co oszukiwać, że miałem w nim ciąga. Fajnie się wtedy leciało, czułem to powietrze i potrafiłem je wykorzystać - mówił Żyła tuż po zakończeniu eliminacji, w których zajął 7. miejsce. 37-latek pofrunął aż 130 metrów.

Ostatecznie awans do sobotniego konkursu wywalczyło siedmiu z dziewięciu startujących Polaków. Kwalifikacji nie uzyskali Andrzej Stękała oraz zdyskwalifikowany za nieregulaminowy strój Kacper Juroszek. Równo o godz. 14:00 w sobotę rozpoczęła się seria próbna, podczas której z zapartym tchem śledziliśmy zmagania naszych kadrowiczów.

Pierwszy na belce startowej pojawił się Maciej Kot, który osiągnął 113,5 metra. Tuż po nim wystartował wspomniany Piotr Żyła. Siedmiokrotny zdobywca medali mistrzostw świata uzyskał o cztery metry więcej. Za to na identycznym punkcie skoczni co Kot wylądował Jakub Wolny. Jako 25. w stawce do skoku przystąpił Kamil Stoch. 112 m - taką odległość osiągnął nasz mistrz olimpijski. - Bardzo słaby skok. Całe szczęście, że to tylko seria próbna - podsumowali komentatorzy TVP Sport. Stoch wyprzedził zaledwie sześciu skoczków w stawce.

Najlepszym z naszych reprezentantów w serii próbnej okazał się Aleksander Zniszczoł, który doleciał do 130. metra. Dawid Kubacki lądował na 124., a Paweł Wąsek na 129. metrze. Pierwszy był X. Główny konkurs indywidualny w Wiśle rozpocznie się kilka minut po godz. 15:00. Zapraszamy na relację tekstową na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.

Oto wyniki Polaków w serii próbnej w Wiśle (sobota 7 grudnia)