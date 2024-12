Żyła wrócił i pokazał, na co go stać. Nikt się tego nie spodziewał

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich ruszył na dobre! W piątek rywalizacja z fińskiej Ruki przeniosła się do Wisły. Tam na skoczni im. Adama Małysza zawodnicy najpierw wzięli udział w dwóch sesjach treningowych, a chwilę później przeszli do kwalifikacji. Kapitalny wynik osiągnął Piotr Żyła, który skoczył aż 130 metrów! Kto z Polaków awansował do sobotniego konkursu? Oto wyniki kwalifikacji.

