Teatr jednego aktora w Wiśle! Oto miejsca Polaków. Niestety

Kibice skoków narciarskich nareszcie doczekali się nowego sezonu Pucharu Świata. Niestety do tej pory niezbyt dobrze radzą sobie reprezentanci Polski, którzy próbują zrehabilitować się po ostatniej kampanii. Jak na razie najlepszy wynik po czterech konkursach osiągnął Dawid Kubacki, który w niedzielę w Ruce zajął 10. miejsce. Teraz rywalizacja przeniosła się do Wisły!

REKLAMA

Zobacz wideo Oto najlepszy klub w Europie! Żadnych wątpliwości. Fenomen [To jest Sport.pl]

Polacy zakończyli treningi w Wiśle. Oto wyniki

Trzeci weekend Pucharu Świata - tym razem odbywający się na naszym podwórku - rozpoczął się od treningów. Zawodnicy oddawali testowe skoki od godz. 16:00. Choć warunki pogodowe w postaci obfitych opadów śniegu nieco utrudniały im życie, to ostatecznie odbyły się obie sesje. W pierwszej z nich najlepiej zaprezentował się Austriak Jan Hoerl, który doleciał aż do 133. metra. Drugi był Norweg Marius Lindvik, natomiast trzecie miejsce zajął Amerykanin Tate Franz.

W treningach w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza zobaczyliśmy aż dziewięciu Polaków. Oprócz Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Jakuba Wolnego i Macieja Kota skoki oddali również Kacper Juroszek, Andrzej Stękała i powracający do Pucharu Świata Piotr Żyła. Najdalej z naszych kadrowiczów poleciał Wąsek, który w pierwszym treningu zajął 9. miejsce z odległością 129,5 metra. Był on jednym Polakiem w pierwszej dziesiątce. Najgorzej z biało-czerwonych spisał się Maciej Kot. 33-latek zajął 7. miejsce od końca.

Wyniki pierwszego treningu w Wiśle

1. Jan Hoerl - 133 m

2. Marius Lindvik - 127,5 m

3. Tate Franz - 130,5 m

........

9. Paweł Wąsek - 129,9 m

24. Kamil Stoch - 122 m

25. Dawid Kubacki - 120 m

29. Aleksander Zniszczoł - 113 m

30. Piotr Żyła - 125 m

42. Jakub Wolny - 122 m

47. Kacper Juroszek - 122 m

60. Andrzej Stękała - 115 m

61. Maciej Kot - 105 m

W drugim treningu również nie brakowało emocji. Swój wynik zdecydowanie poprawił wspomniany Kot, który wylądował na 120. metrze. Nieco gorzej wypadł Piotr Żyła, uzyskując tym razem 119 metrów, czyli o sześć mniej niż przy pierwszej próbie. 122,5 metra udało się skoczyć Kamilowi Stochowi, jednak nasz mistrz olimpijski nie był zbyt zadowolony.

Bardziej zadowolony mógł być natomiast Zniszczoł. Po kiepskim skoku w pierwszym treningu 30-latek doleciał aż do 127. metra. Niestety regularności nie utrzymał Paweł Wąsek, któremu w drugiej sesji nie udało się znaleźć w pierwszej dziesiątce. Niestety, Polacy byli tym razem tylko tłem dla znacznie lepiej skaczących rywali. Na własnym terenie, można było się po nich spodziewać znacznie więcej. Najlepszy znów okazał się Jan Hoerl, który tym razem skoczył 130,5 m i przypieczętował zwycięstwo w treningu. Tuż po treningach rozpoczną się kwalifikacje! Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.

Wyniki drugiego treningu w Wiśle