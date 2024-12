Problemy nie opuszczają Piotra Żyły. Złe wieści przed zawodami w Wiśle

Na dobre rozpoczął się nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwsze zawody w Lillehammer i w Ruce musiał opuścić mistrz świata ze skoczni normalnej - Piotr Żyła, który w okresie przygotowawczym przeszedł operację kolana.

Wielki powrót Piotra Żyły

Teraz Thomas Thurnbichler przekazał świetną nowinę i na zawody w Wiśle zgłosił m.in. "Wiewióra". W przypadku rywalizacji w Polsce Austriak ma większe pole manewru i może wystawić aż dziewięcioosobową reprezentację. Na skoczni im. Adama Małysza zobaczymy również Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Pawła Wąska, Jakuba Wolnego i Aleksandra Zniszczoła, którzy wystąpili w Ruce. Ponadto do rywalizacji przystąpią Kacper Juroszek oraz Andrzej Stękała.

Piotr Żyła ma problem. Powiedział o tym otwarcie

Dziennikarze Eurosportu porozmawiali z Piotrem Żyłą, który wraca do rywalizacji po długiej i wymuszonej przerwie. - Myślałem, że będzie trochę lepiej, że uda się to lepiej poskładać, ale gdzieś mi tam wychodzą faktycznie niektóre pojedyncze skoki. Ale to mało, stabilności nie ma, jakby gdzieś to uciekło. Ale czym to jest spowodowane, to w sumie… chyba wiem, ale nie powiem - wyznał.

"Wiewiór" zdradził, że ma problemy z... wagą. - Może dlatego nie mam siły. No chudy jestem i nie wiem, muszę coś chyba podjeść. Tak szczerze, taki chudy to dawno nie byłem - podkreślił.

Jak Piotr Żyła poradzi sobie w rywalizacji? O tym przekonamy się niedługo. Piątkowe kwalifikacje rozpoczną się o godz. 18:00, dwie godziny wcześniej odbędzie się oficjalny trening. W sobotę 7 grudnia na godz. 14:00 zaplanowano serię próbną, a na godz. 15:05 pierwszą serię konkursową. Natomiast w niedzielę 8 grudnia o godz. 13:45 ruszą kwalifikacje, a o godz. 15:15 pierwsza seria konkursowa.