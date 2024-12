Hit! Granerud skoczył i wyśmiał Pertile. Tego dyrektor PŚ się nie spodziewał

Niemal przez cały weekend warunki w Ruce są bardzo loteryjne. O ich nieprzewidywalności zawodnicy przekonali się m.in. w sobotę. Wówczas były dość niekorzystne podmuchy, głównie z boku skoczni. Na jeden z nich najprawdopodobniej trafił Halvor Egener Granerud i to już podczas kwalifikacji. Ratował się przed upadkiem i wylądował na 70 metrze. Przez to nie awansował do konkursu głównego, co bardzo go zirytowało.

Halvor Egner Granerud wykonał nietypowy gest. Tak odpowiedział Sandro Pertile

- Nie czuję się tutaj bezpiecznie. Tu panują grosze warunki, niż pokazują to wskaźniki. To jak wskoczenie do suszarki bębnowej - podkreślał Granerud, cytowany przez NRK. Pretensje mieli też pozostali jego rodacy, jak chociażby Robert Johansson. - Igrają ze zdrowiem ludzi, wypuszczając ich w takich warunkach. (...) Kończę z sercem w gardle i to jest niepotrzebne - podkreślał zirytowany Norweg.

Na odpowiedź Sandro Pertile, dyrektora Pucharu Świata długo czekać nie trzeba było. Jego słowa wywołały spore zdziwienie. - To sport na świeżym powietrzu. Jeśli nie są w stanie tego zaakceptować, tej zmiany warunków, że dla każdego mogą być inne, to może powinni pomyśleć nad zmianą dyscypliny. Może powinni zacząć grać w ping-ponga lub w coś innego - rzucił.

I słowa Pertile obiły się szerokim echem. Dotarły też do norweskich skoczków. Zareagował na nie Granerud i to już przy okazji niedzielnych kwalifikacji. Tym razem spisał się zdecydowanie lepiej, bo skoczył 143,5 m, po czym wykonał dość wymowny gest. Będzie o nim z pewnością głośno. Udał bowiem, że... gra w ping-ponga. Wykonał gest odbijania piłeczki.

W niedzielnym konkursie warunki nadal są bardzo trudne. I znów nie poradził sobie z nimi Granerud. Skoczył zaledwie 71,5 m, co nie pozwoliło awansować mu do drugiej serii.