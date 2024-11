Stoeckl przyjechał z Polakami do Norwegii. Od razu zauważyli, co zrobił

Alexander Stoeckl w poprzednim sezonie w atmosferze skandalu pożegnał się z norweską kadrą skoczków. Zawodnicy w pewnym momencie zbuntowali się przeciwko niemu i Austriak przestał jeździć z nimi na zawody. W końcu po 13 latach współpracy został zwolniony, a jego obowiązki przejął dotychczasowy asystent - Magnus Brevig. Stoekl szybko znalazł sobie jednak pracę w Polsce. Został dyrektorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. W miniony weekend po raz pierwszy w nowej roli miał okazję gościć w Norwegii. Od razu odnotowała to tamtejsza prasa.

