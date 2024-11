Zawrzało po tym, co zrobił Kot w Lillehammer. "Wstyd"

Można było mieć nadzieję na lepszy występ polskich skoczków w Lillehammer niż w sobotę. W końcu dzisiaj rano wszystkim reprezentantom Polski udało się awansować do konkursu. Martwić mogła jednak forma Macieja Kota - skoczył najgorzej z Polaków, na odległość zaledwie 117,5 metra.

Dramatyczny skok Kota. Kibice nie mieli litości. Drwił nawet Eurosport

To wciąż był dużo lepszy wynik niż w konkursie głównym. Kot był pierwszym zawodnikiem na liście startowej i się nie popisał. Polak skoczył na odległość zaledwie 102,5 metra. "Szkoda gadać" - pisał w relacji Sport.pl Jakub Seweryn. Takich oporów nie mieli jednak kibice. Ci jednoznacznie ocenili "wyczyn" naszego zawodnika.

"Człowieku, kończ już karierę" - pisał jeden z fanów.

"Zaryzykuję stwierdzenie, że to awansu nie da. Mimo mojej ogromnej sympatii Maciej nie powinien startować w PŚ" - dodał inny.

"Czasami się z hejterami zgadzam, oj słabiutko, chyba powinni go zmienić" - czytamy kolejną opinię.

"Wstyd to malo powiedziane. Co on jeszcze robi w kadrze?" - dodał inny fan.

Z polskiego skoczka drwił nawet oficjalny profil Eurosportu. "Przynajmniej na teraz Maciek jest na 1. miejscu" - podsumował kanał telewizyjny na Twitterze.

