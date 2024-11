Co za końcówka konkursu w Lillehammer! Polacy? Lepiej nie mówić

Poranne kwalifikacje udało się przejść wszystkim reprezentantom Polski - podobnie jak w sobotę. Martwił jednak słaby wynik Macieja Kota, który skoczył na odległość zaledwie 117,5 metra i zajął dopiero 41. miejsce. Te obawy potwierdziły się już w pierwszej serii konkursu głównego.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następca Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek [To jest Sport.pl]

Fatalny skok Kota w pierwszej serii konkursu w Lillehammer. Dominacja Austriaków

Reprezentant Polski startował jako pierwszy i skoczył na odległość zaledwie 102,5 metra. Spotkało się to z ostrą oceną polskich kibiców. Dużo lepiej poradził sobie Kamil Stoch, który był o 16 metrów lepszy - to wystarczyło na awans do drugiej serii. Zaskakująco słabo skoczył za to Dawid Kubacki, który w porannych kwalifikacjach był najlepszym Polakiem - jego wynik 115 metrów nie dał awansu do drugiej serii. Humory polskim kibicom poprawili Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek - pierwszy skoczył na odległość 126,5 metrów, drugi był o metr gorszy.

Polacy nie mieli szans z najlepszymi. Po pierwszej serii bardzo duże powody do zadowolenia mieli Austriacy - Stefan Kraft (139 m), Jan Hoerl (137 m) i Daniel Tschofenig (136,5 m) zajmowali pierwsze trzy miejsca. Z reprezentantów Polski do drugiej serii awansowali Aleksander Zniszczoł (22. miejsce), Paweł Wąsek (23. miejsce) i Kamil Stoch (29. miejsce).

Hoerl wygrał konkurs w Lillehammer. Tak poradzili sobie Polacy

Nieznacznie lepszy skok niż w pierwszej serii oddał Kamil Stoch, który poleciał na odległość 119,5 metrów. Największe nadzieje na udany występ dawali w niedzielę Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł - niestety żaden z nich nie poprawił swojego wyniku. Najlepszy polski skoczek w sobotnim konkursie tym razem skoczył na odległość zaledwie 120 metrów. Z Polaków najgorzej w drugiej serii poszło Zniszczołowi - 117 metrów. Te wyniki oznaczają, że Polakom poszło gorzej niż w sobotnim konkursie.

Kolejny raz bardzo dobry konkurs zanotował Pius Paschke. Zwycięzca sobotniego konkursu w obu seriach zanotował bardzo dobre skoki - 136 i 136,5 metrów, co dało mu drugie miejsce. Najlepszy po pierwszej serii Kraft tym razem nie dał rady - w drugiej serii skoczył na zaledwie 133,5 metra i zajął ostatecznie czwarte miejsce. Najlepszy był jego rodak - Jan Hoerl w drugiej serii skoczył na 139,5 metra! Wygrał również dzięki temu, że sędziowie nie zauważyli niezbyt dobrego lądowania Austriaka.

Najlepsza "10" konkursu w Lillehammer: