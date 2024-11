Puchar Świata w Lillehammer 24.11. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Puchar Świata w skokach narciarskich wystartował na dobre. Za nami pierwszy konkurs indywidualny. Polacy liczyli, że już od początku uda im się zmazać plamę z poprzedniego sezonu. Wówczas rzadko kończyli zawody w TOP 10. Dość powiedzieć, że w klasyfikacji generalnej najwyżej uplasował się Aleksander Zniszczoł, ale był dopiero... 19. W sobotę do rywalizacji w Lillehammer przystąpiło pięciu Biało-Czerwonych, ale tylko trzech awansowało do drugiej serii. Kibice wierzą więc, że w niedzielę będzie zdecydowanie lepiej.

PŚ w Lillehammer. Polacy liczą na poprawę. O której dzisiaj skoki narciarskie?

Już na pierwszej części sobotnich zmagań rywalizację zakończyli Maciej Kot (42. miejsce) i Kamil Stoch (35. pozycja). Podczas ich skoków panowały dość trudne warunki, ale nie należy szukać wymówek. Wiatr z tyłu, często z jeszcze większą siłą, towarzyszył również podczas prób innych skoczków, a wielu z nich awansowało dalej. - Kamil nakłada na siebie za dużo presji. Jeśli zrzuci z siebie ten plecak, na pewno będzie lepiej - ocenił Thomas Thurnbichler.

W drugiej serii pojawili się za to Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Zaprezentowali się przyzwoicie, ale nie na tyle, by wskoczyć do TOP 10. Najwyżej sklasyfikowano zwycięzcę Letniego Grand Prix - 14. lokata. Zawody dość zaskakująco wygrał Pius Paschke, przed Danielem Tschofenigiem i genialnym Maximilianem Ortnerem, który sprawił nie lada sensację. Wskoczył w ostatniej chwili do kadry Austrii za kontuzjowanego Daniela Hubera i bez większej presji stanął na podium.

Czy Austriak sprawi też sensację w niedzielę? Czy Polacy w końcu znajdą się w czołówce? Niewykluczone, że karty znów będzie rozdawał wiatr. Na ten dzień zapowiadane są bowiem zamieć śnieżna i dość mocne podmuchy. W związku z tym organizatorzy zdecydowali się nawet na zmianę harmonogramu. Choć konkurs ma wystartować zgodnie z planem, to kwalifikacje przesunięto aż o pięć godzin.

Drugi konkurs indywidualny w Lillehammer odbędzie się już w niedzielę 24 listopada. Początek o godzinie 16:00. Popołudniowe zmagania poprzedzą kwalifikacje. Te pierwotnie miały rozpocząć się o godzinie 14:45, ale przesunięto je na 9:30. Transmisję z konkursu przeprowadzi TVN i Eurosport. Zmagania będzie można również śledzić na platformie streamingowej MAX. Z kolei relacje tekstowe na żywo będą dostępne na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.