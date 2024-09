Są najnowsze informacje ws. Kamila Stocha

Kamil Stoch w maju skończył 37 lat, ale nadal ma energię do skakania. Podczas przygotowań do nowego sezonu spotkała go jednak przykra sytuacja. Na jednym z treningów doznał kontuzji kolana. Zawodnik przeszedł już rezonans magnetyczny, a głos w jego sprawie zabrał Polski Związek Narciarski.

Stoch przemówił po kontuzji. "Wierzę"

- Na szczęście kontuzja Kamila Stocha nie okazała się bardzo poważna. Rezonans magnetyczny pokazał niewielki problem. Wewnętrzne więzadło boczne w prawym kolanie ma niewielkie, częściowe pęknięcie. Poza tym kolano jest w porządku. Kamil rozpocznie rehabilitację, gdy tylko zejdzie opuchlizna, a czas rekonwalescencji szacujemy na około 4 tygodnie. Życzymy Kamilowi wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że wkrótce wróci do dobrej formy - powiedziałe Alexander Stoeckl, dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Jego słowa zacytowane zostały przez Polski Związek Narciarski.

Absencja Stocha potrwa więc na pewno do końca Letniego Grand Prix. Stoch nie skacze w odbywających się w ten weekend zawodach w Hinzenbach, a także nie uda się do Klingenthal (5 i 6 października). Kibice z pewnością liczą na to, że mistrz z Zębu będzie gotowy na początek Pucharu Świata. Inauguracja zaplanowana jest na końcówkę listopada i zawody w Lillehammer. Niby do tego czasu pozostało jeszcze kilka tygodni, ale fani z niecierpliwością będą wyczekiwać wieści o stanie zdrowia Stocha.

Tymczasem sam zawodnika postanowił zdradzić nieco informacji o jego obecnym samopoczuciu - Rehabilitacja w toku. Sportowcy pewnie się zgodzą, że lepszy najcięższy trening, niż mozolny powrót do pełnej sprawności. Do jednego i drugiego podchodzę jednak w pełni profesjonalnie i wierzę, że już wkrótce usiądę z nartami na belce. Dziękuję za słowa wsparcia i dobrą energię - napisał na swoim profilu na Instagramie.

W komentarzach mógł liczyć na kolejne wsparcie swoich kibiców. "Czekamy mistrzu!" - piszą wprost kibice. Kamil Stoch w tym roku obchodził 20-leciie startów w zawodach Pucharu Świata. Pozostaje trzymać kciuki, by nadchodzący sezon był dla niego udany i pozbawiony problemów zdrowotnych.