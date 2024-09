To dlatego Adam Małysz ma tylko jedno dziecko. Wszystko wyjaśnił

Adam Małysz kilka dni temu wraz z żoną Izabelą bawił się na weselu. - W ten weekend bawiliśmy się na weselu Jurka i Ani! Było mnóstwo radości, wzruszeń i wspólnego świętowania! Dziękujemy za wspaniałą atmosferę i jeszcze raz życzymy młodej parze wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia! - napisał na Instagramie utytułowany skoczek.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Niewiński z brązowym medalem PŚ w short tracku w Gdańsku. "To był mój cel"

Dlaczego tylko jedno dziecko? Adam Małysz odpowiedział

Obok małżeństwa Małyszów na weselu bawiła się też ich córka - Karolina Małysz-Czyż. To jedyne dziecko Izy i Adama Małyszów.

Dlaczego małżeństwo Małyszów zdecydowało się tylko na jedną pociechę? Były znakomity skoczek, czterokrotny zwycięzca Pucharu Świata i czterokrotny medalista olimpijski, wyjaśnił to w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy dał na ten temat wpis na Facebooku.

- Wiele razy dostawałem od Was i mediów pytanie: dlaczego tylko jedno dziecko? Jeśli jest się człowiekiem, którego wiecznie nie ma w domu, to ciężko jest myśleć o większej rodzinie. Gdy urodziła się Karolina, to rozmawialiśmy z żoną, że drugie dziecko dopiero wtedy, gdy skończę karierę i będę częściej w domu, żeby móc więcej pomagać… Ale trochę wymknęło nam się to spod kontroli. Karierę zakończyłem później, niż na początku myśleliśmy, a później jeszcze przez 6 lat uczestniczyłem w rajdach samochodowych. Z drugiej strony, JEDNO, ale KOCHANE - napisał wtedy Adam Małysz na Facebooku.

Pod postem Adam Małysz zamieścił zdjęcie z córką z wakacji z Chorwacji.

Już wszystko jasne. Tak Adam Małysz zwraca się do zięcia

Na początku września tego roku Adam Małysz zdradził, jak zwraca się do swojego zięcia - Kamila Czyża. - Niecałe dwa tygodnie temu okazało się, że Adam Małysz ma zostać... nowym prowadzącym programu "Dzień Dobry TVN". Udział legendy polskich skoków oraz obecnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego w tym programie ograniczył się do jednego tygodnia. W tym czasie telewidzowie mogli nieco lepiej poznać Adama Małysza. Zobaczyli też jego relacje z najbliższą rodziną. Małysz zaskoczył słowami o zięciu - pisał Bartosz Naus ze Sport.pl.