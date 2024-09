Kamery pokazały, co Jakub Kot zrobił w studiu telewizyjnym. Lawina ruszyła

W miniony weekend odbyło się Letnie Grand Prix w skokach narciarskich na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. W tych zawodach Biało-Czerwoni spisali się poniżej oczekiwań. Sobotni konkurs wygrał Marius Lindvik. Z Polaków najlepszy występ zaliczył Aleksander Zniszczoł, zajmując ósme miejsce. Tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki (9.). W drugiej dziesiątce znaleźli się Jakub Wolny (11.), Paweł Wąsek (13.), Kamil Stoch (16.) oraz Maciej Kot (19.), a w dalszej klasyfikacji Kacper Juroszek (25.) oraz Adam Niżnik (46.).

Następnego dnia zobaczyliśmy w akcji Dawida Kubackiego, Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska i Jakuba Wolnego. Z Polaków najwyżej uplasował się Paweł Wąsek, który zakończył zmagania na siódmym miejscu. 10. pozycję zajął Aleksander Zniszczoł. Tuż za nim był Jakub Wolny, a 14. lokatę zajął Dawid Kubacki. Niedzielny konkurs, podobnie jak sobotni, wygrał Norweg Marius Lindvik.

Kamery pokazały, co Jakub Kot zrobił w studiu telewizyjnym. Internauci są wściekli

Zawody można było oglądać na antenie Eurosportu. Studio stacji poprowadzili Kacper Merk i Jakub Kot. Oficjalny profil Eurosportu zamieścił na Facebooku krótki fragment transmisji na żywo, który jest szeroko komentowany w sieci. Na materiale widać, jak Kot drewnianą podkładką zgniótł latającą pszczołę. Poruszony jego zachowaniem był Merk, który powiedział "Tak nie wolno". Następnie Kot próbował w absurdalny sposób usprawiedliwić swój czyn. "A to nie było w kamerze" - powiedział. Do filmu został również dodany wymowny opis. "Przecież w końcu koty nie mają prawa lubić się z pszczołami. Prawda Jakub Kot?".

Zachowanie Kota nie przypadło do gustu internautom, którzy nie zostawili na nim suchej nitki. "Pszczół się nie zabija! Co za dzban", "Po co od razu zabijać?", "Morderca", "W dekiel niech się pacnie", "Ja jak tego typa nie lubię", "No super - czytamy. Ostro zareagował również Jacek Duda, mistrz popularnego teleturnieju Telewizji Polskiej "Va Banque". K****n zabił pszczołę a Wy to pokazujecie" - napisał.