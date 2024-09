Granerud pokazał, jaki prezent dostał od Szczęsnego

Halvor Egner Granerud od dawna nie ukrywa, że jest fanem piłki nożnej, a jego ulubioną drużyną jest londyński Arsenal. Skoczek kibicował także FK Bodo/Glimt, który walczył z Jagiellonią Białystok w eliminacjach do Ligi Mistrzów UEFA.

Granerud dostał autograf Szczęsnego

Skoczkowie są w trakcie przygotowań do Pucharu Świata, trwa właśnie Letnie Grand Prix. W miniony weekend zawodnicy skakali w Wiśle, a za kilka dni będą walczyć w rumuńskim Rasnovie. W zawodach w Polsce brał udział Halvor Egner Granerud, który zajął w pierwszym konkursie 12. miejsce, a w drugim był na piątej pozycji. Norweg ma nadzieję, że nadchodzący sezon będzie dużo lepszy od poprzedniego. Skakał na tyle słabo, że przerwał starty na kilka tygodni.

Mimo intensywnych przygotowań do sezonu skoczek nie zapomina o swoich pozostałych pasjach i zainteresowaniach. W niedzielę gorąco kibicował Arsenalowi w derbach północnego Londynu. "Kanonierzy" wygrali z Tottenhamem na jego stadionie 1:0.

Przed meczem Granerud pochwalił się niedawno otrzymanym prezentem. Dwukrotny triumfator Pucharu Świata dostał zdjęcie Wojciecha Szczęsnego z jego autografem oraz dedykacją. Do tego otrzymał zdjęcie Jakuba Kiwiora w reprezentacyjnej koszulce. Obrońca Arsenalu także złożył autograf.

"Wczoraj dostałem taki prezent. Niech dziś duch Szczęsnego poniesie Arsenal. Dzięki!" - napisał Norweg w treści posta na Twitterze, dołączając zdjęcie autografów od dwóch Polaków związanych z Arsenalem.

Jakub Kiwior jest obecnym piłkarzem Arsenalu. Przyszedł do klubu z Londynu w styczniu 2023 r. z włoskiej Spezii. Latem spekulowano o jego możliwym powrocie do Włoch, ale został na Wyspach Brytyjskich. Wojciech Szczęsny trafił do "Kanonierów" w wieku 16 lat. Reprezentował barwy londyńczyków do 2015 r., z roczną przerwą na wypożyczenie do Brentfordu. Potem spędził dwa lata w Romie i kolejne siedem w Juventusie. 27 sierpnia zakończył karierę.

Arsenal jest wiceliderem Premier League z dziesięcioma punktami po czterech meczach, traci do prowadzącego Manchesteru City dwa punkty.