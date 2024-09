Thurnbichler podjął radykalną decyzję. Kamil Stoch skreślony

Stoch w sobotnim konkursie, do którego przystąpiło siedmiu polskich skoczków, zajął szesnaste miejsce. Po pierwszej serii i skoku na 124 metry był osiemnasty, ale w drugiej próbie poprawił się o metr, co pozwoliło mu awansować o dwie pozycje.

Taki wynik oznaczał jednak, że trzykrotny mistrz olimpijski był dopiero piątym najlepszym wśród polskich skoczków - przed nim znaleźli się ósmy Aleksander Zniszczoł, dziewiąty Dawid Kubacki, jedenasty Jakub Wolny i trzynasty Paweł Wąsek. I to właśnie tych skoczków w składzie na niedzielne zawody zmieścił trener Thomas Thurnbichler. Poza Stochem w niedzielę nie będą skakać 19. w sobotę Maciej Kot, 25. Kacper Juroszek i 46. Adam Niżnik.

Thurnbichler musiał to zrobić. Skreślił Stocha, żeby walczyć o miejsce na kolejne zawody

Austriacki szkoleniowiec polskiej kadry nie przekazał składu na kolejny dzień dziennikarzom tuż po zawodach. Chciał go najpierw ogłosić zawodnikom, ale, jak przyznał, nie potrzebował więcej czasu, żeby podjąć decyzję o tym, kto ma w nich wystartować. Potwierdził jednak, że umowa ustalona jeszcze przed sobotą zakładała trzech najlepszych zawodników pierwszego konkursu i jednego wybranego przez szkoleniowca. Jeśli pomiędzy kimś się zastanawiał, to byli to zapewne Paweł Wąsek i Kamil Stoch. - Decyzja o ostatnim miejscu zapadła po konsultacji z nowym dyrektorem skoków, Alexem Stoecklem i moim asystentem, Maciejem Maciusiakiem - dodał tylko Thomas Thurnbichler.

Thurnbichler był zmuszony skreślić Kamila Stocha ze względu na sytuację, w jakiej polskie skoki znalazły się po pierwszym periodzie letnich zawodów. Na niedzielny konkurs w Wiśle Polakom przysługują już tylko cztery miejsca startowe. Żeby poprawić tę sytuację, trzeba walczyć o jak najwyższe miejsca w konkursie, wystawiając w nim najwyżej klasyfikowanych zawodników. - Z dobrymi wynikami Kuby Wolnego i Pawła Wąska jesteśmy coraz bliżej zagwarantowania sobie kolejnego miejsca startowego, więc w ostatnich letnich konkursach mielibyśmy już możliwość wystawiania pięciu skoczków - przekazał, skupiając się na pozytywach, Thurnbichler.

Stoch zawiedziony skokami w Wiśle. "Najgorsze tego lata"

Dla Stocha przedwczesny koniec startów w ten weekend to wielkie rozczarowanie. W końcu w Wiśle wrócił do rywalizacji w zawodach najwyższej rangi po tym, jak wiosną rozpoczął treningi z własnym sztabem szkoleniowym, poza kadrą skoczków. Zewsząd słychać było, że przygotowania do sezonu idą dobrze, skoczek znów cieszy się tym, co robi, a i forma wygląda co najmniej dobrze. Stoch miał być w najlepszej dyspozycji spośród wszystkich polskich skoczków. Niestety, nie udało mu się jej przełożyć na pierwszy tak ważny start.

- Starałem się robić normalną robotę, ale, nie wiem czemu, ciało zupełnie nie chciało mnie słuchać - opisał Kamil Stoch. - Nie miałem dobrego czucia, byłem bardzo napięty, przez co nie byłem w stanie zrobić najprostszych rzeczy. Z wielu powodów to się działo, nie chcę się przesadnie tłumaczyć. Efekt tego jest taki, że oddawałem tu w Wiśle najgorsze skoki tego lata. Jestem bardzo zawiedziony i trudno mi się z tym pogodzić - wskazał skoczek.

Ostatni raz w zawodach najwyższej rangi w Polsce Stoch nie zakwalifikował się do polskiego składu 17 lat temu. Jak podał dziennikarz Skijumping.pl Adam Bucholz, Stoch nie znalazł się w nim wówczas podczas Letniego Grand Prix w Zakopanem.

- Jestem na siebie bardzo zły i mam teraz różne myśli w głowie, ale wiem też, jaką pracę wykonałem do tej pory. Wiem, że stać mnie na dużo lepsze skoki. I tak naprawdę ten jeden letni weekend niczego nie zmienia, a mogę tylko wyciągnąć wnioski i dalej ciężko pracować - podsumował Stoch.

Niedzielne zawody z udziałem Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego i Pawła Wąska rozpoczną się o godzinie 15:00. Godzinę wcześniej zaplanowano start prologu, który ze względu na małą liczbę zawodników - na liście startowej jest 43 skoczków - przesunięto o pół godziny, bo wcześniej planowano go na 13:30.