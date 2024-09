Wielki zwrot ws. Kamila Stocha. Małysz ujawnia. "Jesteśmy w trakcie rozmów"

Wiosną okazało się, że Stoch nie będzie już trenował na tych samych zasadach co do tej pory. Pozostał w kadrze A polskich skoczków, ale trenuje sam - ze swoim nowym, prywatnym sztabem. Głównym trenerem został Czech Michal Doleżal, asystentem Łukasz Kruczek, a z trzykrotnym mistrzem olimpijskim współpracują też fizjoterapeuta Łukasz Gębala i serwismen Kacper Skrobot. Zawody Letniego Grand Prix w Wiśle to dla niego pierwszy sprawdzian startowy po przygotowaniach w nowym trybie i z własnym teamem.

Stoch do tej pory płacił za pensję swojego trenera. Ale to zaraz może się zmienić

Do tej pory nie do końca było jasne, w jaki sposób PZN i Stoch podzielą się finansowaniem nowego projektu skoczka. Sytuacja nie była łatwa - wszystko skomplikował fakt, że do zakończenia poprzedniego sezonu skoczek utrzymywał, że dalej może współpracować z Thomasem Thurnbichlerem i jego sztabem. Po powrocie z urlopu po zimie przekazał jednak Adamowi Małyszowi, że sytuacja się zmieniła i chciałby spróbować zbudować własny sztab. To był już moment, gdy PZN miał ustalony budżet na kolejną zimę, a ten nie jest z gumy. Stochowi udało się porozumieć z osobami, które mogłyby z nim pracować, ale trzeba było konkretów i dopięcia szczegółów. Do dziś nie było pewności, kiedy i w jaki sposób uda się to zrobić.

A nawet przez chwilę sytuacja nie wyglądała dobrze i optymistycznie. PZN rozmawiał z kilkoma potencjalnymi sponsorami, ale nie udało się dojść z nimi do porozumienia. Miesiąc temu słyszeliśmy ze związku, że choć nadal stara się o znalezienie firmy, która pomoże Stochowi, to rokowania nie są najlepsze i kto wie, czy nie dojdzie do sytuacji, w której skoczek musiałby sam opłacać pensję Michala Doleżala przez cały sezon.

Jak na ten moment wygląda podział finansowania pomiędzy Stochem i PZN-em? - Po stronie związku są sprawy organizacyjne i operacyjne, opłacamy pensję serwismena. Jeszcze nie płacimy, ale będziemy płacić za Łukasza Kruczka, który ponownie podpisze z nami kontrakt, bo Kamil zrezygnował z jednej powierzchni reklamowej. Za Michala do tej pory płacił Kamil - zdradza Małysz, ale za chwilę dodaje, że to wszystko niedługo może się zmienić.

Małysz: Rozmawiamy z naprawdę dużym sponsorem

- Widzę to optymistycznie, ale nie chciałbym zapeszać. Rozmawiamy z naprawdę dużym sponsorem, wszystko na naprawdę dobrej drodze. Jeśli się uda, będzie jak sfinansować pensję Michala dzięki takiej współpracy. Z naszej strony bardzo ważne jest, żeby ta umowa była na dwa lata, przynajmniej do igrzysk, bo tak zazwyczaj są konstruowane tego typu kontrakty - ujawnia Adam Małysz.

- Dzisiaj sytuacja na rynku nie jest łatwa, bo sponsorów nie jest dużo, to głównie spółki skarbu państwa. Do tego to, co dziś dzieje się w sporcie, nie pomaga, żeby pozyskiwać wsparcie tych firm. Mam jednak nadzieję, że to się ustabilizuje. Zwłaszcza że mamy dobrą opinię, nie znam firmy, która współpracowałaby z PZN-em i potem nie była z tego zadowolona. Mamy odpowiednie osoby w marketingu, ważne jest też bycie wiarygodnym w tym, co robimy. Dlatego nie chcę mówić, że to się na pewno uda, ale jesteśmy dobrej myśli - ocenia prezes PZN.

Jak patrzy na sam ruch Stocha po pierwszych miesiącach jego pracy z nowym sztabem? - Po poprzednim sezonie Kamil przemyślał pewne sprawy i doszedł do wniosku, że żeby mieć nową motywację, potrzebuje myśleć przede wszystkim o sobie. Dlatego dokonał tych zmian i z tego się cieszę: temat pojawiał się już wcześniej, choćby rok temu, ale wszystko doszło do skutku dopiero teraz. Widzimy, że od startu przygotowań jest w nim nowa energia, słychać, że na treningach jego forma wygląda dobrze, coraz lepiej. Mam nadzieję, że to się utrzyma - przekazuje Adam Małysz.

W piątkowym prologu przed zawodami LGP w Wiśle Stoch był najlepszym z Polaków - zajął w nim szóste miejsce po skoku na 128 metrów, jego najdłuższym tego dnia. Jeśli pogoda w Beskidach pozwoli na rywalizację w weekend, a ma wiać silny wiatr i bardzo mocno padać deszcz, czekają nas tu dwa konkursy indywidualne - jeden w sobotę i jeden w niedzielę, oba mają się zacząć o godzinie 15.