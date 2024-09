Stoch najlepszy z Polaków! Niebezpieczna "akcja" Kubackiego. Oto wyniki

- Oczywiście, przed nami dużo pracy, ale powiedziałbym, że proces jest bardzo przejrzysty dla każdego i mamy paru zawodników skaczących na naprawdę dobrym poziomie. Zrobiliśmy dużo - mówił Thomas Thurnbichler, trener polskich skoczków przed zawodami Letniego Grand Prix w Wiśle, z którym rozmawiał portal skijumping.pl. W trakcie piątkowych treningów, a także prologu, udział brało ośmiu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Paweł Wąsek, Kacper Juroszek, Maciej Kot oraz Adam Niżnik.

Piątkowe treningi wygrali Austriak Hannes Landerer oraz Norweg Marius Lindvik. Lindvik jako jedyny uzyskał granicę 130 metra. Najlepiej Polacy wypadli podczas pierwszego treningu, gdy Zniszczoł zajął drugie, a Kubacki trzecie miejsce. W trakcie tego treningu pięciu Polaków znalazło się w pierwszej dziesiątce, a w drugim treningu było już ich trzech - Kubacki (6.), Stoch (8.) oraz Wąsek (10.).

Stoch najlepszym z Polaków w prologu. Groźna sytuacja z Kubackim

Cały prolog odbywał się z 21. belki startowej. Stoch wypadł w nim jeszcze lepiej, w porównaniu do treningów, ponieważ skoczył 128 m. To przez długi czas dawało mu prowadzenie, ale później został wyprzedzony przez dwóch Norwegów: Johanna Andre Forfanga i Kristoffera Eriksena Sundala. Do tego pierwszego Kamil tracił 7,5 pkt. Z dobrej strony pokazał się też Maciej Kot, który po skoku na odległość 124 m długo znajdował się w pierwszej dziesiątce.

Przed końcem trzeciej dziesiątki prologu Artti Aigro po raz kolejny pokazał, że jest w dobrej formie tego lata. Estończyk skoczył 129 m i przedzielił Norwegów na podium. Potem to samo zrobił Amerykanin Tate Frantz po skoku na 127,5 m. Ostatecznie najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w prologu był Stoch, który zajął szóste miejsce. Wąsek i Wolny zajęli odpowiednio siódme i dziewiąte miejsce. Zniszczoł po skoku na 120,5 m zakończył rywalizację za czołową dziesiątką.

Triumfatorem prologu został Forfang ze skokiem na odległość 129,5 m, a tuż za nim znaleźli się Aigro oraz Frantz. Przed Stochem znalazł się też Sundal i Włoch Alex Insam. W końcowej fazie lotu problemy miał Kubacki. Co prawda Polak skoczył 125 m, ale miał problemy z dobrym lądowaniem, a potem nie zdążył wyhamować i odbił się od bandy na przeciwstoku. Ostatecznie Dawidowi nic się nie stało, ale przez to zakończył konkurs w drugiej dziesiątce, konkretnie na jedenastym miejscu.

Wyniki piątkowego prologu LGP w Wiśle:

1. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 135 pkt

2. Artti Aigro (Estonia) - 132,5 pkt

3. Tate Frantz (USA) - 130,5 pkt

4. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 129,6 pkt

5. Alex Insam (Włochy) - 128 pkt

6. Kamil Stoch (Polska) - 127,5 pkt

7. Marius Lindvik (Norwegia) - 126,8 pkt

8. Paweł Wąsek (Polska) - 126,3 pkt

9. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 125,2 pkt

10. Jakub Wolny (Polska) - 123,1 pkt





12. Dawid Kubacki (Polska) - 119,9 pkt

14. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 118,9 pkt

15. Maciej Kot (Polska) - 115,8 pkt

31. Kacper Juroszek (Polska) - 103,4 pkt

42. Adam Niżnik (Polska) - 95,6 pkt

W sobotę o godz. 15:00 odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny Letniego Grand Prix w Wiśle. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.