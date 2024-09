Wszystko jasne! Kamil Stoch przemówił ws. odejścia z kadry skoczków

- Spodziewałem się, że może być trudno. Każdy sezon ma pewne wymogi i nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zmęczenie sprawiło, że nie mogłem uwolnić tego, co najlepsze - mówił Kamil Stoch w rozmowie z Eurosportem niedługo po zakończeniu ostatniego sezonu. Sezonu, o którym nasi skoczkowie z pewnością chcieli jak najszybciej zapomnieć.

Stoch powiedział to wprost. Oto powody odejścia z kadry

Nasz pięciokrotny olimpijczyk w klasyfikacji generalnej zajął dopiero 26. miejsce. Co ciekawe, był to jego najgorszy wynik od 15 lat. W takiej sytuacji Stoch doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że musi radykalnie zmienić przygotowania do następnej kampanii, aby nadal rywalizować ze światową czołówką. Wiosną tego roku wszystko stało się jasne.

Stoch odłączył się od kadry prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera. Do nowego sezonu przygotowuje się indywidualnie u boku byłego szkoleniowca reprezentacji Polski Michala Doleżala, w którego sztabie znajduje się, chociażby Łukasz Kruczek. Jak należy rozumieć taki ruch 37-latka? - Najlepiej tak, że ja po prostu chciałem możliwie jak najlepszych warunków, które pozwolą mi wykorzystać potencjał. Chciałem otoczyć się ludźmi, z którymi już odnosiłem sukcesy, którzy mnie znają i wiedzą, jak reaguję w różnych sytuacjach - przyznał wprost w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, tłumacząc powody swojej decyzji.

Kamil Stoch podkreślił, że pragnął indywidualnego podejścia do treningów i przygotowań. - Chciałem, żeby skupiły (osoby w jego nowym sztabie) się na mnie i nie rozpraszały, a tak jest w grupie. Na siłowni czy na skoczni jest duża liczba osób i nie ma siły, żeby trener skupił się na jednym zawodniku - stwierdził. Z jego odpowiedzi wynika, że była to główna motywacja do odcięcia się od kadry. - Powiem szczerze: chciałem mieć hermetyczne, wręcz laboratoryjne warunki do tego, żeby pracować - zaznaczył.

Czy obecnie 37-latek jest zadowolony z pracy z czeskim trenerem? - Na razie to wygląda bardzo fajnie, zespół, z którym pracuję, stara się stworzyć dla mnie najlepsze warunki do treningu, a ja się cieszę tym, co robię. Mam w sobie radość i chęci wróciły. Chociaż nie powiem, że łatwo mi wszystko przychodzi - uzupełnił. Miejmy nadzieję, że taka metodologia pracy przyniesie rezultaty zimą!